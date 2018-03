Suurperegi saab toidu nelja euroga lauale

Oma peenramaa ja usin metsaandide korjamine aitab vajadusel ka kuueliikmelise perekond Põllu õhtusöögi ühes magustoiduga nelja euroga lauale saada.





Tõlli küla Mäe talu perenaine Eveli Põld toimetab praegu toiduga suure osa oma päevast – kodus vaaritab ta iga päev mehele ja neljale lapsele, töö juures, Kuressaare gümnaasiumi sööklas aga jagab portsjoneid tuhandele kooliõpilasele. Oskajat kätt on tunda ka priskes šokolaadikringlis, mida pereema Saarte Häälele pärast kokkusaamist lahkesti kaasa pakib.

Oma põllulapp on abiks



Eveli ütleb kohe, et Põllu pere toidulaua täitmisel on oluline roll oma aial. “Sellest on hästi suur abi!” Peenramaal kasvavad kõiksugu köögiviljad, mida saab tarvitada nii värskelt kui ka hoidistena, mida Eveli talveks alati teha vihub. Igal aastal püüab ta ka maasikapeenraid natuke laiendada. Oma põllulapilt tuleb talvekartul, mille kasvatamisel ja kõplamisel löövad kaasa kõik pereliikmed. Marjapõõsad annavad marju, viljapuud vilju, mida kuivatada, kompotiks või mahlaks teha…

