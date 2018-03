Väinatammil asendatakse üks õhuliin merekaabliga

Elering asendab Saaremaa elektrienergiaga paremaks varustamiseks Väikese väina tammi ühe õhuliini merekaabliga.



Praegu toimub kogu Saare- ja Hiiumaa elektrivarustus Väikese väina tammil kulgeva kahe õhuliini kaudu. Merekaabli valmimine võimaldab korrastada tammile jääva teise õhuliini ning koostöös linnukaitsespetsialistide ja muude seotud osapooltega selle negatiivset mõju maksimaalselt vähendada.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et üks kaabel pannakse merre ja teine jääb tammile, sest need peavad olema ideaalis eraldi. “Kui ühega midagi juhtub, siis teine süsteem töötab edasi,” selgitas ta. “Praegu on kõik õhuliinil koos ja kui näiteks mast läheb katki, siis on Saaremaa pime. Rahaliselt on see päris kulukas projekt, sest merekaabel võib maksta 7–10 miljonit ja seepärast ei ole majanduslikult otstarbekas panna mõlemad liinid merekaablisse.”

Liiklust väinatammil merekaabli paigaldamistööd Köstri sõnul ei sega, sest kaabel tuleb tammist eemale. Küll aga on lühike tammil töötamise periood siis, kui ühe liini juhtmed mastist ära võetakse. “Sel hetkel seal mingid tööd toimuvad,” lausus ta.

Merekaabli rajaja leidmiseks kuulutatakse välja riigihange ja kavade kohaselt valmib merekaabel 2020. aastal.