Nädalavahetusel vajati politsei abi 11 juhtumi lahendamisel. Kainenema toimetati kaks meest, neist üks lausa kahel korral. Alustati kokku 9 süüteomenetlust.

Reede päeval sai politsei väljakutse Kuressaare linna Uue tänava parklasse, et seal pakuvad mustlased potte ja panne müüa ning häirivad inimesi. Patrull märkas mõne aja pärast otsitavaid isikuid välja sõitmas Tallinna tänava Maxima parklast ning järgnes sõiduautole Opel. Patrulli liikmed vestlesid sõidukis viibinud kahe mehega, vormistasid väärteomenetluse vahetult toime pandud liiklusseaduse rikkumise eest ning manitsesid mehi Saaremaalt lahkuma. Mehed lubasid seda ka kohe teha.

Reede õhtul kella 22.55 paiku kutsuti politsei appi Kuressaares asuva Kodulinna Lokaali juurde. Seal viibinud 24-aastane mees käitus agressiivselt ja tüütas teisi asutuse kliente. Kuna mees ei allunud ka politseinike korraldustele ja jätkas agressiivset käitumist, siis oli põhjust teda kainenema toimetada.

Laupäeva öösel kella 01.21 paiku sai politsei väljakutse, et kaks meest on sisenenud Rüütli hotelli ujulasse ning ei allu hotelli personali korraldustele sealt lahkuda. Patrull selgitas kohapeal välja, et ujulasse sisenesid mehed läbi lukustamata ukse, kuid isikutega suhelda ei õnnestunud, kuna tundmatud mehed olid juba jõudnud lahkuda.

Liikluses kõrvaldati nädalavahetusel juhtimiselt neli alkoholi tarvitanud mootorsõidukijuhti. Laupäeva öösel märkas patrull kahtlaselt liikuvat sõidukit Pöide-Tornimäe-Kõrkvere maanteel ning tuvastas juhil keelatud seisundi. Alustati väärteomenetlus.

Kolm juhti tuli kõrvaldada pühapäeva päeval Kuressaare linnas läbi viidud reidi „kõik puhuvad“ käigus. On kahetsusväärne, et paari tunni jooksul linnas läbi viidud reid jõudis anda sellise tulemuse. Kõigi kolme puhul on alustatud väärteomenetlust.

Toimus ka üks liiklusõnnetus Kuressaare linnas, kus kõrvaltänavale pargitud sõiduautole Audi sõitis otsa tumedat värvi sedaankerega sõiduauto, mis lahkus kokkupõrke järgselt sündmuskohalt. Politsei palub kõigil, kellel on infot selle liiklusõnnetuse kohta, teatada lühinumbril 112 või 454 9707.

Järgmisel nädalal on TISPOL turvavarustuse nädal. See on nädal, kus erinevate teavituste ja tähelepanu juhtimisega püütakse liiklejateni viia info, et turvavarustuse kasutamine on ennekõike vajalik liikluses osalejate enda turvalisuse huvides. Politsei poolt igapäevaste töötulemuste monitooring ning Kuressaares viimati läbiviidud sihtsuunitlusega reid näitas aga vastupidist, et meie seas on endiselt väga palju liiklejaid, kes turvavarustuse kasutamist vajalikuks ei pea ning käituvad vastutustundetult. Seega kutsun üles kõiki liiklejaid kinnitama sõidu alustamisel turvavöö, kui need on sõidukis olemas.