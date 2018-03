Kserokoopia suvilas: Vladimir Putini võltsväitekirja saladus

Vladimir Putini kunagise teadusliku juhendaja, Peterburi riikliku mäeülikooli rektori Vladimir Litvinenko tütar väidab, et Venemaa tulevase presidendi väitekirja kirjutas valmis tema isa.





Kaitsmise ajal olevat aga teadustööde nõukogu mitme liikmega jõutud salajasele kokkuleppele, et nad hääletavad Putini esitatud väitekirja poolt. Säärase skandaalse loo rääkis Olga Litvinenko raadiojaama Svoboda ajakirjanikule antud intervjuus.

Isaga riius



Olga Litvinenko elab juba 2011. aastast Poolas ja on saanud ka selle riigi kodakondsuse. Isaga on tal parajasti suur kanakitkumine. Nimelt süüdistab Olga isa oma tütre Ester-Maria röövimises ja ebaseaduslikus lapsendamises. Asi on läinud isegi nii kaugele, et Olga on nõudnud Euroopa Liidu võimudelt oma isale sanktsioonide kehtestamist.

Olga väidab, et kui tema isa Vladimir Litvinenko sai 1994. aastal Peterburi mäeülikooli rektoriks, käivitas ta kohe teaduslike dissertatsioonide kirjutamise “konveieri”. “Toona oli Venemaal suur segaduste aeg ja kõik, kel vähegi võimalik, soovisid endale vähemalt teaduste kandidaadi kraadi. Nii kirjutatigi mitmele kõrgele ametnikule kokku väitekirjad, mis olid tegelikult plagiaat,” rääkis ta. “Minu isa juhitavas ülikoolis kaitses oma väitekirja näiteks Rem Vjahhirev (Gazpromi endine juht – toim), viibisin ka ise selle eelkaitsmisel. Samas kaitses väitekirja Vjahhirevi poeg, teaduskraadi sai kätte ka Viktor Zubkov (Gazpromi direktorite nõukogu juht – toim).”

