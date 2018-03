Tutkust tulnud toiduainetööstur: Arvi Truu 80 aastaringi

“Ilmale tulles on inimese esmane toit piim. Üks tervislikumaid toiduaineid on see kogu tema eluaja. Selleks, et inimese hambad ja luustik terved püsiksid, tuleb iga päev tarvitada vähemalt kolm klaasi piima,” kutsub Tutku külas ja samanimelises talus ilmale tulnud Arvi Truu inimesi piimast lugu pidama.





Paastukuu 20. kuupäeval kaheksakümneseks saav Arvi Truu on peaaegu kogu oma töömehetee tegutsenud piima ümbertöötlevates ettevõtetes. Piimatööstuse arengust Saaremaal on selle tööstusharu veteran koostanud kümneid mahukaid ülevaateid.

Temaatika, mida Arvi Truu uurinud ja kaante vahele talletanud, on lai. Peale juustutootmise on ta huviorbiidis olnud piimatööstuse ajalugu laias laastus, Pärsama valla ajalugu, Karja kalmistud läbi sajandite ja palju muud.

Pere esimese lapsena oli ta oma vanematele talutöödel abiks juba poisikesena.

Tööpõllule selle sõna otseses tähenduses sattus nooruke talupoiss traktoristi abilisena ehk haakijana, nagu tollal seda ametit kutsuti. “Sel ajal traktoritel hüdroseadmeid ei olnud ja haakija oli see, kes saha peal vändaga adrahõlmade sügavust reguleeris,” tuletab Arvi töömehetee algust meelde.

1953. aasta jõulukuus kutsuti ta tööle Karja meiereisse. Noormehel tuli hea seista piimavarumise eest. Arvi meenutab, et peamised ülesanded olid väiketootjatega varumislepingute sõlmimine ja lehmapidajaile jõusööda väljajagamine. Jõusööta said väiketootjad vastavalt müüdud piima kogusele…

