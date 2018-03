Päästeamet tuletab majaomanikele meelde, et just nemad vastutavad räästast rippuvate jääpurikate eemaldamise eest.



Selle eest, et räästad ja katused oleksid ohtlikest jääkamakatest puhtad või ohuala piiratud, et need ei ohustaks inimesi, vastutavad hoonete omanikud, teatas päästeamet.

Ettevaatlikud peavad olema ka jalakäijad, kellel tasub üles vaadata.