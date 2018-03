Jäätee maksis 10 000 eurot

Vaid kaks päeva lahti olnud ja autojuhtide poolt katki sõidetud Saaremaa ja Hiiumaa vahelise jäätee rajamise kulud olid 10 000 eurot.



Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juhi Hannes Vaidla sõnul sisaldasid need kulud ka eeluuringutele kulunud summasid.

Neljapäeval avatud Triigi–Tärkma jäätee kohta teatati laupäeval, et see on suletud sõiduradadele tekkinud tihedate pragude tõttu. Praod tekkisid ülekoormusest, kuna kõik autojuhid ei pidanud kinni jääteel kehtivast autode pikivahest 250 meetrit.