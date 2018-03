JUHTKIRI: Mees ehitab laeva

Teada-tuntud ütlemise järgi peab üks õige mees oma elu jooksul istutama puu, kirjutama raamatu ja ehitama maja.

Raamatu võib tänapäeval oma kulu ja kirjadega välja anda pea igaüks. Iseasi, milline selle teose kvaliteet on ja kas see ka lugejaid leiab. Puu istutamine ei tohiks samuti ülemäära keeruline olla. Kui kõik on õigesti tehtud ning ilma- ja muud olud soosivad, küllap see puukene ka kasvama läheb.

Maja ehitamine on palju mahukam ja keerulisem ettevõtmine, millega ei saa hakkama kaugeltki igaüks. Viikingilaeva – eriti veel Eesti suurima – ehitamist võib seega mõnes mõttes vist majaehitusega võrrelda küll. Samas on see ikka sootuks midagi muud – kui palju neid viikingilaevu viimasel ajal siis ehitatud on, mida eeskujuks võtta. Seda vägevam vaatepilt peaks uudistajaile avanema, kui merendus- ja ajaloohuviline Arne Stern oma laeva Lõmala lahe ääres valmis saab. Uudistamist kindlasti jagub.