LUGEJA KIRI: Elu alkohoolikuga kui tõeline õudus

Suur tänu Elmi Eprole, kellelt ilmus reedeses lehes alkoholiteemaline arvamuslugu “Kas tõesti on Ossinovski süüdi?”. Olen autoriga täiesti ühte meelt – ta räägib nii õiget juttu!



Tean oma valusatest kogemustest, milline õudus on elu alkohoolikuga.

Vahel oli nii raske, et mõtlesin: laske see viinahind nii odavaks, et kõik, kes tahavad end surnuks juua, saaksid seda teha. Jäävad alles terved ja tugevad mehed.

Alkoholiaktsiisi hakkas tõstma juba Reformierakond. Ja nüüd peetakse Ossinovskit süüdlaseks.

Kuressaarlane