Möldri külas valmib Eesti suurim viikingilaev

Merendus- ja ajaloohuviline Arne Stern alustas Möldri külas Lõmala lahe ääres Eesti suurima, 14 meetri pikkuse viikingilaeva ehitamist, mille loodab valmis saada veel sel aastal.





Arne Stern ütles, et idee viikingilaeva ehitamiseks sai ta Salmel toimuvatelt viikingipäevadelt. Inspiratsiooni andis ka Tartus elav tuttav, kellel on 12 meetri pikkune lodi.

“Mulle see puupaadi- ja viikingiteema meeldib,” rääkis ta. “Kunagi ütlesin Rootsi tuttavatele, et koidab päev, kui tulen teile viikingilaevaga külla. See on nagu auküsimus. Kui valmis saan, siis ülemeresõit tuleb kindlalt.”

Joonised Taanist



Laeva Skuldelev 3 ehitusjoonised sai Stern Taanist Roskilde viikingimuuseumist ja see peaks olema ligilähedane Salmelt leitud laevale. Algul oligi tal soov võtta ehitusplaaniks just Salmelt leitud viikingilaev. Paraku ei saanud ta neid jooniseid kätte.

Kui eelmisel aastal oli Sternil mõte laev tänavu vette lasta, siis praegu ei julge ta konkreetset päeva välja käia: “Saaks sügiseks vette, oleks väga hea.”

Viikingilaeva ehitamisel tuleb Arne Sternile appi laevameister Anti Kreem, kes on laevu ehitanud Islandil, Norras ja Eestis. Tõsiseks tööks läheb koduõuele ehitatud katusealuses maikuus. Materjali on mitme laeva jagu. Laeva edasiliikumiseks tuleb seitse aerupaari ja korralikuks mehitamiseks on seega vaja 14 meest. Muidugi saab laev ka purje ja mootori.

Maksab kuni 30 000



Viikingilaeva ehitab Arne Stern valmis oma kulu ja kirjadega ning plaani teostamiseks kulunud summasid ta tagasi teenida ei looda. Ehitus peaks maksma 20 000–30 000 eurot.

“Ma ei ole kusagilt isegi midagi taotlenud. Projektidest raha saada on väga raske. Võib-olla tekivad mingid mõtted turistide vedamiseks. Ning igal aastal on ju erinevaid festivale ja kokkutulekuid küll Tallinnas, Pärnus, küll Soomes ja Rootsis. Miks mitte minna ka siit oma pundiga kasvõi Kuressaare merepäevadele.”

Kus laev seisma hakkab, Arne Stern praegu veel öelda ei oska. “Võib-olla Salme sadamas, aga hea oleks, kui ta seisaks Lõmala sadamas. Ma ei ole veel käinud kellegagi sellel teemal rääkimas,” lausus ta.

Eesti meremuuseumi direktor Urmas Dresen ütles, et maailmas ja Eestis on viikingilaevade ehitamise vastu suur huvi ning igasugune selline tegevus on ainult tervitatav. “Saarlaste puhul oleks kindlasti oluline, et kunagi saaksid Salme viikingilaevad endale koopiad,” märkis ta. “See nõuab veel muidugi uurimist, sest seal on järel vaid vorm liivas ja needid. Merd sõitvad Salme laevad oleks aga juba väärtus omaette.”