Nädalavahetuse märksõnad: mustlased ja promilliga juhid

Läinud nädalal lõpul vajati politsei abi üheteistkümne juhtumi lahendamisel. Süüteomenetlusi algatati üheksa.



Kainenema tuli politseil viia kaks meest, üks neist lausa kahel korral. Reede õhtul kell 22.55 kutsuti politsei appi Kuressaares asuva Kodulinna lokaali juurde. Seal viibinud 24-aastane mees käitus agressiivselt ja tülitas lokaali teisi kliente. Kuna mees ei allunud ka politseinike korraldustele ja ilmutas endiselt agressiivsust, toimetati ta kainenema.

Reede päeval sai politsei väljakutse Kuressaare linna Uue tänava parklasse, kus inimesi häirisid mustlased, kes üritasid neile kõigest väest potte ja panne müüa. Patrull märkas otsitavaid isikuid mõne aja pärast välja sõitmas Tallinna tänava Maxima parklast ning järgnes sõiduautole Opel. Patrulli liikmed vestlesid sõidukis viibinud kahe mehega, vormistasid väärteomenetluse vahetult toimepandud liiklusseaduse rikkumise eest ja soovitasid meestel Saaremaalt lahkuda. Mehed lubasid seda kohe ka teha.

Laupäeva öösel kella poole kahe paiku teatati politseile, et kaks meest on sisenenud Rüütli hotelli ujulasse ega allu hotellipersonali korraldustele sealt lahkuda. Patrull selgitas kohapeal välja, et mehed olid ujulasse sisenenud lukustamata uksest, kuid selleks ajaks, kui politsei kohale jõudis, olid nad jõudnud juba lahkuda.

Liiklusest kõrvaldati nädalavahetusel neli alkoholi tarvitanud mootorsõidukijuhti. Laupäeva öösel märkas patrull kahtlaselt liikuvat sõidukit Pöide–Tornimäe–Kõrkvere maanteel ja tuvastas juhil alkoholitarbimise nähud. Alustati väärteomenetlust.

Kolm juhti tuli liiklusest kõrvaldada pühapäeva päeval Kuressaare linnas korraldatud reidi ”Kõik puhuvad” käigus. Kõigi kolme suhtes on alustatud väärteomenetlust.

Kuressaare linnas juhtus ka üks liiklusõnnetus. Kõrvaltänavale pargitud sõiduautole Audi sõitis otsa tumedat värvi sedaankerega sõiduauto, mis aga sündmuskohalt lahkus. Politsei palub kõigil, kellel on juhtunu kohta infot, helistada lühinumbril 112 või 45 49 707.