Pärsama hooldekodu laiendamine on eeldatust odavam

Pärsama hooldekodu laiendamistööde riigihankele esitatud odavaim pakkumine osutus madalamaks, kui Saaremaa vallavalitsus eeldas.



Hanke eeldatav maksumus oli ilma käibemaksuta 637 500 eurot ja esitatud pakkumistest oli odavaim maksumusega 667 170 eurot, mis sisaldab tellija reservi 5% ja käibemaksu. Seega on käibemaksuta summa 529 500 eurot, mis on hanke eeldatavast maksumusest madalam.

Vallavalitsuse ehitusinsener Urmas Sepp ütles, et pakkumiste keskmine hind on taotluseelarvega vastavuses ja ka kaks pakkumist neljast on selles suurusjärgus.

Kui hankekomisjon on pakkujad kvalifitseerinud ja pakkumised hankedokumentidele vastavaks tunnistanud, kinnitatakse hanke tulemus vallavalitsuse korraldusega.

Laienduse valmimise tähtaeg on 2019. aasta jaanuaris.