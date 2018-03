Politsei jätkab mereohutuse tundide sarja “Meri ja mina ka!”

Kuressaare politseijaoskond jätkab eelmisel aastal alustatud interaktiivsete mereohutuse tundide sarjaga “Meri ja mina ka!” Saare maakonna 8. klasside õpilastele. Kokku osaleb 13 kooli ja tunnid toimuvad ligi 260 õpilasele.



Igal aastal on Lääne prefektuuri tööpiirkonnas keskmiselt 100 merepäästejuhtumit ja seetõttu on mereohutusalane ennetustöö Kuressaare piirkonnapolitseiniku Žanna Kreštšenko sõnul olulise tähtsusega. “Õpilaste tagasisidest selgus, et 2017. aastal korraldatud interaktiivsed tunnid kõnetasid paljusid noori. Saime kinnitust, et mereohutuse tarkuse jagamisest teoorias jääb väheks, oluline on saadud teadmisi kinnistada ka praktikas,” ütles Kreštšenko.

2018. aasta mereohutuse interaktiivsed tunnid toimuvad nagu eelmiselgi aastal kahes osas. Teoreetilisi loenguid peetakse koolides 12.–28. märtsini. Neis käsitletakse erinevaid mereohutuse valdkonna teemasid, tutvustatakse päästevahendeid ja õpitakse nende õiget kasutamist. Praktilised tegevused basseinis toimuvad ajavahemikus 26.–28. märts. Teoorias saadud teadmisi kinnistatakse vees erinevaid harjutusi tehes, need tunnid toimuvad Kuressaare gümnaasiumi ja Leisi keskkooli ujulas.

Mereohutusalaste loengute sarja läbiviimist toetavad Saaremaa ja Muhu vald.

Interaktiivse sarja loengute meeskonda kuuluvad piirkonnapolitseinikud Žanna Kreštšenko ja Kent Puiestee, noorsoopolitseinik Kaisa Nurm, merepääste- ja patrullgrupi politseiametnikud Anneli Katkosilt ja Riho Õun ning vahetuses olev SAR-meeskond. Praktilise tunni juhendaja on merepäästeinstruktor ja pinnaltpäästja Eimar Täht.