Reformi peasekretäriks on tõusmas saarlane Kert Valdaru

Reformierakonna tulevane juht Kaja Kallas tutvustas eile erakonna uue peasekretäri kandidaati Kert Valdaru (fotol).



Kallas ütles, et on Valdaruga hea tuttav juba Tartu ülikooli ajast, kus Valdaru õppis politoloogiat ja sotsiaalpoliitikat. ”Viimastel aastatel oleme tihedalt suhelnud rändeteemadel, milles teda võib pidada eksperdiks. Ta on olnud ka meie programmi ja valimisplatvormi koostajate hulgas,” märkis Kallas.

Valdaru ütles Postimehele, et Reformierakonna peasekretärina soovib ta ühendada kontori, riigikogu fraktsiooni ja erakonna juhatuse töö, samuti toetada erakonna piirkondlikke organisatsioone.

Valdarule peab heakskiidu andma ka Reformierakonna juhatus.

Saaremaalt pärit Kert Valdaru on avalikus sektoris töötanud üle 15 aasta. Viimase seitsme aasta jooksul on ta sisekaitseakadeemias juhtinud nii migratsiooniuuringute kui ka täiendusõppe keskust.

Möödunud aasta kevadest juhtis ta Astangu kutserehabilitatsiooni keskust.

Valdaru on lõpetanud 2001. aastal Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna.