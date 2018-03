Saaremaa karu ärkas talveunest

Möödunud aastal Saaremaale tulnud karu on ilmselt ikka veel siinmail, sest jahimehed märkasid Öörikul karujälgi.



”Värsked jäljed olid lume peal, mis tõestab, et karu on meil siin unest üles tõusnud ja kodib ringi,” ütles Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas. Kas jäljed kuuluvad samale karule, kes möödunud aastal otsaga Mustjala kandis ära käis või mitte, ei osanud Kuningas öelda. ”Me teame seda, et sügisel jäi karu Tagavere kandis rajakaamerasse ja nüüd on seal järgmine märk, et karu seal on,” sõnas Kuningas. ”Kus ta tuli ja kuhu ta läks, me rohkem ei tea.”