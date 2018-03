Saarlased pürgivad Eesti superstaariks

Pühapäeva õhtul pääses saates ”Eesti otsib superstaari” teatrivoorust stuudiovooru edasi ka kaks saarlast, kellele saab üsna pea algavates stuudiovoorudes kaasa elada.

Üks edasipääsejatest on Uudo Sepp, kelle nimi pühapäevases saates stuudiovooru otse edasisaajate hulgas veel viimasena välja hõigati.



Telekaekraanilt on Uudo sõnul ennast parajalt veider vaadata. ”Alguses vaatasin, et eriti väsinud näoga, kohapeal olid juuksed ka paigast ära. Aga õnneks oli soeng pärast ka vähe rohkem korras ning kasitud,” rääkis ta naerdes viimasele saatele viidates. Poiste stuudiovoorus saab Uudole kaasa elada juba ülejärgmisel nädalal ning selleks võib toetajaskond ka kohale sõita ja soetada endale pileti TV3 stuudiosse. ”Alguses on esimene voor, kus rahvas kümnest poisist kolm välja hääletab. Seejärel praagivad kohtunikud veel kaks välja, nii et alles jääb viis poissi,” selgitas Uudo.

Harjutamist on noormehe sõnul olnud igal pool ja igal ajal, nii traktoris kui ka põllumaal. ”Poisid siin ümberringi hakkavad juba hulluks minema. Aga loodetavasti saan hästi hakkama, püüan olla rahulik, kuigi eks kohapeal tuleb kindlasti närv sisse. Aga läheb nii, nagu minema peab ning praegu olen ma nii õnnelik ja juba kogemuse võrra rikkam,” rääkis Uudo oma lauluvõistluse hetkedest. Ta lisas, et laulmine on tema tõeline kirg ja see ongi see, mida ta elus kõige rohkem teha tahaks – jõuda oma muusikaga rahva südamesse.

Järgmisel pühapäeval saab aga kaasa elada tüdrukute stuudiovoorus osalejatele, kelle seas on ka saarlane Merilin Mälk. Neiu tõdes, et stuudiovooru jõudmine tema jaoks kõige lihtsam ei tulnud, sest ta ei pääsenud sinna otse, vaid pidi eelnevalt läbima veel ühe vooru. Küll aga oli sisetunne algusest peale õige. ”Ma ei ole ilmselt selle pärast ka väga palju harjutanud, et mul oli kohe selline tunne, et ma ei pea väga muretsema. Küll aga tunnen nüüd, et peaks hakkama harjutamisega rohkem tegelema, sest 20 seas on vaja ennast ikka kokku võtta,” rääkis Merilin.

Samuti näeb stuudiovoorus Dave Bentoni ja saarlase Maris Benita tütart Sissi Nylia Benitat.