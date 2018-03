Tuulikumägi sai Angla Toomase

Pühapäeval Angla tuulikumäele püstipandud valvur-tuulelipp sai nimekonkursi tulemusel nimeks Angla Toomas.





“Pakuti igasuguseid huvitavaid nimesid, aga see oli kõige pärandkultuurilisem nimi,” võttis Angla pärandkultuurikeskuse juht Alver Sagur (fotol) pühapäeval tuulikumäel lumeskulptuure meisterdama tulnud rahva seas läbiviidud nimekonkursi kokku.

Angla Toomase nimi on tugevalt inspireeritud Tallinna sümbolist Vana Toomasest.

Alver Sagur ütles, et kuue meetri kõrguse masti otsas tuule jõul pedaale väntav Angla Toomas on valmistatud plekist ja paistab maanteele väga hästi ära. Toomas keerab end vastavalt tuule suunale ja hakkab pedaale sõtkuma niipea, kui vähegi tuult on.

Et väntamine ülemäära kiireks ei läheks, kasutab Sagur oma atraktsiooni juures ülekannet. “Kaks tiivikuringi võrdub üks vändatäis,” märkis Sagur, kelle sõnul on väntamiseks vaja väga vähe tuult, sest Toomas on tuulele väga tundlik. “See on kõik laagrite peale üles ehitatud, seal pole ühtegi liugurit ega pupsi,” selgitas ta.