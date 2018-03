Anne Olopil esimene näitus välismaal

Homme on Lätis Tukumsi linna kunstigaleriis Durvis viimast päeva üleval Anne Olopi maalinäitus “Raamist väljas”.





Nii üllatav kui see ka ei tundu, aga tegu on staažika kunstniku esimese välisnäitusega, kusjuures selle saamislugu on seotud juhusega.

Nimelt oli näitus “Raamist väljas” eelmise aasta kevadel üleval Raegalerii keldrigaleriis. Seda juhtus nägema Saaremaad külastanud Tukumsi kunstigalerii Durvis juhataja Agrita Ozola. “Ta pidas pilte huvitavaks ja küsis, kas ma ei tahaks selle näitusega tulla nende galeriisse,” rääkis Anne Olop. Asi oli selles, et lätlased plaanisid Eesti Vabariigi aastapäeval avada mõne eesti kunstniku näituse. Eelnevalt, Leedu sünnipäeval, avati ühe leedu kunstniku näitus.

“Ükskord peab ju esimene kord olema,” muigas Olop. “Saare­maalt välja ja miks siis mitte Lätimaale. Ja oli armas väike linn, sarnane Kuressaarega, ja kena galerii, kuhu pildid nii hästi sobisid.”*

Vastuvõtt 23. veebruaril toimunud näituse avamisel oli tore ja südamlik. “Suur ootamatus oli ainult televisioon, kes mind peale mõnda põgenemiskatset ikka kätte sai ja kellele siis mingeid vastuseid püüdsin anda, pea olematus vene keeles. Kummalisel kombel ei tundnud ma ei hirmu ega piinlikkust, see-eest sai aga palju nalja. Väga mulle meeldis see sõit ja kindlasti tahaks tagasi sellesse lillesuvisesse linna minna,” meenutas Olop.

Anne Olop on sündinud 4. mail Tõrvas, kuid juba aasta hiljem asus perekond elama Saaremaale, kust tema vanemad pärit olid. 1973. aastal alustas Olop õpinguid Tartu kunstikoolis naha kunstilise kujundamise erialal. Pärast lõpetamist tuli ta tagasi kodusaarele.

Olop oli üks Saaremaa kunstiklubi asutajaliikmetest 1979. aastal ja on tänini osalenud kõigil klubi aastanäitustel. 1981. aastal oli tal esimene isikunäitus Kuressaares. Tänaseks on tal personaalnäitusi toimunud kaheksa.