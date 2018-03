Inimesi tülitab kahtlane küsitleja

Sotsiaalmeedias jagati postitust, et saarlase ukse taha ilmus end küsitlejaks nimetav härra, kes tekitas oma käitumisega kõvasid kahtlusi. Sarnaseid kokkupuuteid on olnud teistelgi.



Facebooki kommuunis Märgatud: Saaremaal kirjutab üks inimene, et tema ukse taha ilmus vanem mees, nimetas end küsitlejaks, kuid ei tutvustanud end. Härra uuris, ega meesterahvaid kodus pole.

“Ütlesin muidugi, et mul pole aega ja on muid asju teha, aga siis ütles tema, et tuleb iga päev, kuni saame räägitud,” pajatas küsitlejaga kokkupuutunud inimene. Ta lisas, et “küsitleja” uuris ka seda, kas üleval elavad vanemad või nooremad inimesed. Kuuldes, et üleval elavad vanemad inimesed, tegi nägusid ja pahurdas.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et politsei poole selliste teadetega pöördutud ei ole. “Kui keegi tunneb end sellisest tegevusest häirituna, siis võib sellest kindlasti politseile teada anda. Esitatud info võiks olla võimalikult täpne, et politsei saaks välja selgitada, kellega tegemist on. Kahtluse korral tuleks koduukse taha tulnud võõralt inimeselt, kes tutvustab end mõne ettevõtte töötajana, kindlasti nõuda ametitõendi esitamist.”