Jan Teeveti “Richard3” esietendus Paides

Lavakunstikooli lõpukursuse üliõpilane, Orissaarest pärit Jan Teevet tõi Paide muusika- ja teatrimajas William Shakespea­re’i näidendi alusel lavale etenduse “Richard3”.



Teevet on Kuku raadiole öelnud, et Paide muusika- ja teatrimajas 10. märtsil esietendunud lavastus järgib üsna täpselt Shakespeare’i lugu, kuid ta on andnud mõnele tegelasele natuke rohkem häält, kui autor neile andis.

Lavastuses teevad kaasa lavakunstikooli 28. lennu õpilased, aga ka inimesed kunstiakadeemiast, Tartu ülikoolist, Viljandi kultuuriakadeemiast. See ei olnud eesmärk, vaid õnnelik juhus, et kokku said kõikide Eestis teatriharidust pakkuvate koolide noored, tõdes Teevet.

“Ega seda tihti ei juhtu, et kokku saavad nii teoreetikud kui ka praktikud,” lisas ta.

Paide linna ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia koostöölepingu raames sündinud lavastus on Teeveti sõnul omamoodi maakuulamine Paides oma kutselise teatri loomise eel. Teater ise sünnib aga sügisel väikesest tuumikgrupist, mis koosneb lavaka 28. lennu lõpetajatest, kes löövad kaasa ka “Richard3” lavastuses.