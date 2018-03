Kadi Grassi unenäolised luulud Ajamaja galeriis

Vabakutseline kunstnik Kadi Grass avab homme Ajamaja galeriis oma esi­mese isikunäituse “Luul”.





1986. aastal Kuressaares sündinud Grassi esimesel isikunäitusel saab näha tema unenägudest inspireeritud maale ja spontaanset fantaasialendu.

“Ega me tea täpselt, mis asi see reaalsus on,” rääkis Kadi Grass Saarte Häälele. “Kui me midagi silmade kaudu vastu võtame, siis aju töötab selle läbi ja tekitab reaalsusest oma versiooni. Ja igaühel meist on see versioon erinev. Sellest ka näituse nimi. Ehk me igaüks näeme iseenda luulusid,” selgitas ta.

Grassi sõnul on pooled Ajamajas eksponeeritavad pildid uued, pooled juba tuttavad mulluselt Raegalerii näituselt “Une nägu”.

Autori huvi unenägude ja nende kujutamise vastu on põhjalik ning ta on veendunud, et unenägude üleskirjutamine ja -joonistamine ning selle läbi nii enesesse kui ka ümbritsevasse reaalsusesse sügavamalt vaatamine treenib unenägemise oskusi.

Grass on aastaid harjutanud n-ö teadlikku unenägemist. See hõlmab muu hulgas unenägude üleskirjutamist, mida ta hakkas tegema juba 14-aastaselt. “Unekogemuste säilitamine, ülesjoonistamine ja selle läbi nii enesesse kui ka reaalsusesse sügavamalt vaatamine treenib unemälu,” rääkis Grass mullu ja lisas, et nii muutuvad unenäod üha selgemaks. Ta on veendunud, et ühiselt kogetav kokkuleppeline pärismaailm on vaid väike osa suurest pildist.

Kadi pildid on lummuslikud ja kutsuvad süvenema. Kadi eristub paljudest algajatest kunstnikest selle poolest, et kasutab julgeid värve, suuri formaate ning miksib erinevaid tehnikaid. Oma lemmikvahenditeks peab ta pihustuspintslit, markereid, aero­sool- ja õlivärve.

Kadi koolitee algas Kuressaare gümnaasiumis ja jätkus Kuressaare ametikoolis, kus ta 2005. aastal lõpetas kunstilise kujundamise eriala. Praegu on Kadi Grass ametikooli õpetaja, kes õpetab digimaali ja popkultuuri, mis hõlmab tänavakunsti ja dekoratiivjoonistamist. Kadi on ka ise uuesti Kuressaare ametikooli õpilaste nimekirjas ning täiendab end liikuva graafika alal, mis sisaldab animatsiooni, videotöötlust, 3D jpm.

Varem on Grass osalenud ühisnäitustel “Kontrast 1” Ajamaja galeriis, “Kontrast 2” Kuressaare bussipaviljonides ja koos Sander Raudsepaga 2016. aastal Raegaleriis näitusel “Une nägu”.

Osalemine 2017. aasta Saaremaa kunstiteoste võistlusel tõi Kadi Grassile eripreemia.