Kuressaare haigla esitles uut kompuutertomograafi

Eile Kuressaare haigla radioloogiaosakonnas uue kompuutertomograafi tutvustamisel linti lahti ei lõigatud, kuna selle seadme abil on jõutud juba uurida paarisada patsienti.





“Uue tomograafi soetamine on haigla jaoks suur edusamm,” kinnitas haigla ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku ülemarst Toomas Tuuling. Tema sõnul on tegu erakordse seadmega, mis on seni kasutusel olnust kiirem, mugavam ja ka ohutum, kuna kiirgusdoos on väiksem.

“Oleme oma seadmega Eestis pioneerid,” rääkis dr Tuuling. “Sarnaseid seadmeid on ostmas või tunnevad huvi nende soetamise vastu väga mitmed haiglad.”

Tavalist kompuutertomograafi uue Siemensiga võrreldes tõi Tuuling näite automaailmast – milline suur vahe on tavalisel ja isesõitval autol. “Meie uus seade on pigem sinna isesõitva auto kanti,” sõnas ta.

Kui haigla endine, 2006. aastal soetatud kompuutertomograaf võimaldas näiteks torsot uurida 5 mm paksuste kihtide kaupa, siis praeguse aparaadi puhul on uuritava kihi optimaalne paksus 2 mm. “Peenema struktuuri puhul on kõige õhemad kihid 0,6 mm paksused,” märkis Tuuling.

Masina kandevõime on 227 kg. “Patsiendi raskus seega piiriks ei saa, peaasi, et ta “sõõrikusse” mahuks,” ütles Tuuling. Ta lisas, et värvilistel tuledel, mis aparaadi “sõõriku”, ümara avause kohal plingivad, on siiski üksnes dekoratiivne ja meelelahutuslik eesmärk.

“See on rullpumbaga automaatsüstal kontrastaine süstimiseks,” osutas Tuuling aparaadi kõrval seisvale agregaadile.

Kompuuteruuring tehakse nüüd ka kõigile patsientidele, kes on hädas neerukividega. “Selle aparaadiga siin on kiirgusdoos väiksem kui röntgenpildi kiirgusdoos,” nentis dr Tuuling.

Kuressaare haigla soetas uue kõrgtehnoloogilise seadme Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaalilt kapitalirendiga, seadme hind on koos käibemaksuga ligi 300 000 eurot. Vana kompuutertomograaf saadeti Siemensile tagasi.

Toomas Tuuling tunnustas oma kolleegide kannatust – tuli neil ju kaks ja pool nädalat kompuutertomograafita läbi ajada, vana seadet enam kasutada ei saanud ja uut samuti veel mitte. Uus aparaat saadi töökorda Eesti riigi 100. sünnipäeva eel – 23. veebruari õhtul.