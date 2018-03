Kuressaare kunstmurustaadion sai uue valgustuse

Seni kehva valgustusega Kuressaare kunstmuruväljakule paigaldatakse uued lambid, mis tõstavad valgusfooni uuele tasemele.

Staadionit haldava Saaremaa spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et ära vahetati kõigi postide lambid ja töö käigus puhastati ka nende kuplid. “Igal juhul läks staadioni valgustus oluliselt paremaks,” nentis ta.

FC Kuressaare juhatuse liige Mario Pruul ütles, et parem valgustus on eeskätt oluline klubi esindusmeeskonnale. “Kuna mängime nüüd Premium-liigas, kus on palju mänge õhtul ja pimedal ajal, on korralik valgus äärmiselt oluline,” märkis ta. “Mängudest teevad otseülekandeid televisioon ja erinevad portaalid, kes tahavad pildi edastamisel korralikku kvaliteeti, kuid kahjuks kippus seni ekraanil nähtu pimedaks jääma. See on tähtis ka mängijatele, sest õhus lendav pall kippus posti otsast tulevasse kollasesse valgusesse ära kaduma.”

Esimene kord saab uue valgustuse kvaliteeti hinnata juba täna õhtul, kui FC Kuressaare võõrustab Viljandi JK Tulevikku. “Pole veel pimedas saanud neid uusi lampe hinnata, aga päeval paistis juba ära, et on hoopis teine muusika,” sõnas Mario Pruul.