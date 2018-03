LUGEJA KIRI: Varakevadine linnuelu Nasva jõel

Küünlakuu külmal hilisel õhtutunnil teatasid murelikud kodanikud linnapargis Rüütli hotelli lähistel olevast üksikust kühmnokk-luigest, kes vajaks turvalist ja kaastundlikku hooldamist. Temperatuur oli sel õhtul ja järgnenud nädalatel pidevalt –20 ja alla selle ning veekogud lähiümbruses kaetud jääkattega, mis graatsilise veelinnu olemise ja ellujäämise üsna raskeks muutis.



Üleeile lasti külmast ja näljast päästetud luik tervena taas oma keskkonda. Enne seda pandi linnule jalarõngas, mis loodetavasti annab teavet linnu rändamistest tema taaskohtamise korral.

Kuna siseveekogud ja lähim mereala on veel jääkaane all, koonduvad rändavad vee- ja rannikulinnud vabaveelisele Nasva jõele, kus on soodsad toitumistingimused. Harvem kohatavatest vara rändavatest ja kohati ka talvituvatest rannikulindudest on siin vaadeldud hüüpi, metskurvitsat, jäälindu, merikotkast.

Toiduotsingul koonduvad jõele jääkosklate arvukad seltsingud, võib kohata kormorane, sõtkaid, lauke, hallhaigruid, sinikaelparte. Vaatamisrõõmu pakuvad kindlasti ka aedades askeldavad ja lindude söögimaju külastavad ning laulda üritavad sini- ja rasvatihased ning meil saartel talvituvad musträstad.

Loodusemees (nimi on toimetusele teada)