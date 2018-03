Lugejaid ja laenutajaid vähem, külastusi rohkem

Saaremaa keskraamatukogu eelmise aasta tegevusaruanne näitab, et lugejate ja laenutuste arv langes, kuid maakonna raamatukogude külastuste, päringute ja keskkogu virtuaalkülastuste arvud kasvasid.

Võrreldes 2016. aastaga vähenes mullu lugejate arv maakonnas 259 inimese võrra, 12 030-lt 11 771-le. Laenutuste arv oli samal perioodil vastavalt 266 997 ja 252 921 ehk aastane vähenemine 14 076. Samas on külastuste arv kasvanud. Kui 2016. aastal oli raamatukogudel 194 836 külastajat, siis mullu 197 660 ehk 2824 võrra rohkem.

Tegevusaruandes toodud arvnäitajad on raamatukogutöötajate hinnangul vähenenud erinevatel põhjustel. Ühest küljest väheneb Saare maakonna elanike arv jätkuvalt aasta-aastalt (kolitakse mandrile, välismaale), inimesed on hõivatud tööga kodust kaugemal, teisalt elanikkond vananeb, tekivad terviseprobleemid, mis ei võimalda lugeda.

Arvestada tuleb seda, et vaba aja veetmiseks on inimestel rohkem erinevaid võimalusi ja eriti laste puhul hõlmavad suure osa ajast arvutid ja nutitelefonid. Aina rohkem on laste aeg lisaks intensiivsele koolitööle sisustatud ka huvialaringide ja muu meelelahutusega.

Laenutuste vähenemist selgitab aruanne ka sellega, et mitmed raamatukogud olid erinevatel põhjustel pikalt suletud (remont, kolimine, töötaja pikaajaline haigus, töötaja surm), aga ka kohaliku kaupluse sulgemisega. Kui inimesed käisid sisseoste tegemas, külastasid nad ühtlasi ka kõrval asuvat raamatukogu.

Külastuste arvu suurenemine on raamatukoguhoidjate arvates tingitud raamatukogudes toimunud huvitavatest üritustest ja näitustest. Oma osa on külastuste kasvus ilmselt ka postiteenuse pärast raamatukokku tulijatel. Järjekorras oodates sirvitakse ikka mõnda raamatut või ajakirja. Uudishimu tõi inimesed eelmisel aastal Kärla ja Valjala raamatukogusse, mis said uue kuue ja sisu.