Lühidalt KULTUURIST

Põlda taas parim klassikatäht



Läinud nädala “Klassikatähtede” saate parimaks osutus televaatajate ja žürii häälte liitmisel viiuldaja Johannes Põlda.

Sarja kolmandas saates astusid osalejad publiku ette koos tuntud eesti muusikutega, kellega kohtuti alles otsesaates. Johannes Põlda ootamatu esinemispartner oli harfimängija Liis Viira, kellega koos ta esitas Bach/Gounod´ “Ave Maria”.

Saatest lahkus tromboonimängija Kaspar-Oskar Kramp.

Eysyslale Poolast pronksdiplom



Kammerkoor Eysysla pälvis nädalavahetusel Poolas Gdanskis toimunud rahvusvahelisel koorifestivalil segakooride arvestuses pronksdiplomi.

Kõrgeima punktisumma ja kuldmedali võitis selles kategoorias Kaunase kammerkoor Cantate Domino Leedust.

Linnateater muutus vaegkuuljate-sõbralikumaks



Kuressaare Linnateater on nüüdsest Eestis nende teatrite seas, kus vaegkuuljate jaoks on paigaldatud etenduse jälgimist lihtsustav silmusvõimendi.

Laupäeval toimunud testimise järel tõdesid siinsed vaegkuuljad eesotsas Saaremaa vaegkuuljate ühingu juhatuse liikme Eda Põlluga, et tänu silmusvõimendile jõudis laval toimuv vaegkuuljateni väga hästi. Linnateatris on võimendi põrandakohtadel, rõdule see ei ulatu.

Eesti teatrites on taoline võimendi olemas näiteks Tallinna Linnateatris, Eesti Draamateatris, Tartu Vanemuises ja Viljandi Ugalas. See eeldab vaegkuuljatel ka vastava seadistuse olemasolu kuulmisaparaadil. Teistel teatrikülastajatel võimendi etenduse nautimist ei sega.

Arstide andmetel esineb kuulmisprobleem 15–20 protsendil elanikkonnast, seega võib Saaremaal elada ligi 6000 suurema või väiksema kuulmiskahjustusega inimest. Saaremaa vaegkuuljate ühing, mis asutati 1999. aastal, ühendab Saare- ja Muhumaal elavaid kuulmispuudega inimesi ja nende lähedasi ning 1. jaanuari seisuga oli ühingul 139 liiget.

Kuressaare Linnateatri direktori asetäitja Aarne Mägi ütles, et teatril on selliste lisavõimaluste üle vaid hea meel. Silmusvõimendi paigaldamist toetas Kuressaare linnavalitsus.

Raul Vinni