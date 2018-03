Muhu ja mandri vahelise silla puhul plaanitakse trassi, mis kulgeb praegusest parvlaevateest veidi põhja pool. Sild võiks ehitamisele tulla aastatel 2023–2026.



Sillaidee eestvedajate Raivo Heina (fotol) ja Raivo Küti eile veebilehel saartesillad.ee avalikustatud plaanide kohaselt oleks konsoolsillal 11 kaart kogupikkusega 7340 meetrit ja silla kasutatav laius oleks 12,5 meetrit.

Ehitushind koos peale- ja mahasõitudega jääb vahemikku 400–450 miljonit eurot. Selle sisse on arvestatud ka planeerimiskulud ja muud väljaminekud. Hind on tuletatud, lähtudes 2011. aasta uuringus toodud hindadest ja tuues need tänapäeva.

Silla vajadusest rääkides mainitakse, et juba praegu ei suuda praamid olemasolevat liiklusvoogu (2017. a – 710 000 ülevedu) teenindada. “Kasvu jätkumisel oleks aastaks 2030 vaja juba vähemalt kahte lisapraami,” seisab selgituses. Lisatakse, et silla avamise korral tõuseb liiklus kohe 15-protsendise kasvuga sellisele tasemele, mis praamidega teenindades saavutataks alles aastal 2033.

Silla kasulik eluiga oleks plaani järgi 70 aastat. Silla käikuminekul hakkaks riik maksma ka dotatsiooni, mis näiteks aastal 2026 oleks 14,3 miljonit eurot ja liiklusvoo kasvades tõuseks.

Praeguste hindade juures oleks sillaületustasu püsielanikule sõiduauto pealt 8 eurot, sõltumata autos olevate reisijate arvust. Tavapileti hind oleks 17 eurot.

Sild päästaks ülevaate kohaselt siinse piirkonna diskrimineerimisest ühenduste mõttes. Tuuakse välja ka see, et sild peataks saarte elanike arvu vähenemise. Silla rajamine säästaks ajavõiduna kaks miljonit inimtundi aastas. Loomulikult elavdab sild idee eestvedajate sõnutsi siinset majandust ja elukeskkonda.

Visit Saaremaa värskelt ametisse saanud juht Margit Kõrvits ütles Saarte Häälele kommentaariks, et Saaremaa turismisektor on kindlasti paindlik ja saab suureneva rahvahulgaga kenasti hakkama.

Raivo Hein ja Raivo Kütt näevad ajakavana, et sel aastal tuleks alustada erinevate uuringute ja planeeringutega. Dotatsioonilubadusega leping riigiga sõlmitaks samuti sel aastal. Järgmisel ja ülejärgmisel aastal toimuks kinnistute ostmine. Aastatel 2019–2022 toimuks arhitektuurikonkurss ja projekteerimine ning ehitamiseks läheks aastatel 2023–2026. Seejärel hakataks tegelema Hiiu- ja Saaremaa vahelise sillaga.

Kopteriga üle väina



Raivo Hein ütles, et suvel plaanib ta koos teiste kopterijuhtidega pakkuda tasuta lennusõitu Saaremaale. Selleks, et näidata inimestele, kui kiiresti tegelikult Saaremaale saab. Heina sõnul oleks tegu promoüritusega ja paari-kolme tunni jooksul saaksid soovijad enne jaanipäeva kopteriga üle väina.