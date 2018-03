Vallatöötajate palgakasv tõi ülelaekumise

Kui kõigi endiste omavalitsuste mullune veebruarikuine kogulaekumine oli veidi üle 1,6 miljoni euro, siis tänavu veebruaris laekus Saaremaa vallale üksikisiku tulumaksu üle 1,8 miljoni euro.



Valla rahandusteenistuse juhataja Thea Raik tõi välja, et tänavune veebruari tulumaksu kasv oli võrreldes 2017. a veebruariga 10,3%. Mis puutub laekumise täitmist eelarve suhtes ja seda kahe kuu (jaanuar-veebruar) arvestuses, oli kasv isegi 17,6%. Ülelaekumine eelarveproportsioone arvestades oli aga summaliselt 211 588 eurot.

Raik selgitas, et tulumaksu suurem laekumine võrreldes mulluse veebruariga on tingitud Saaremaa vallas töötavate inimeste palgakasvust. Olulist mõju avaldas ka riigi kehtestatud haridustöötajate palgamäär, mis kasvas tänavu võrreldes 2017. aastaga 9,5%.

“Ja mõju avaldab ka Eestis kehtestatud miinimumpalga määra kasv 470 eurolt 500 eurole,” lisas rahandusteenistuse juhataja.

Ta märkis ka, et Eesti sisemajanduse koguprodukt suurenes 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes 4,9% ning see asjaolu on ka ettevõtete palgatõusu eelduseks ja põhjuseks.

Jaanuarikuises ülelaekumises mängisid aga võtmerolli ühinemisest tulenenud koondamistasud ja hüvitised, mis maksti välja 2017. aasta lõpus. Mida ülelaekunud tulumaksuga tehakse ja kuhu see investeeritakse, pole veel otsustatud. See selgub alles lisaeelarvega.

Valla rahandusteenistuse juhataja selgitas veel, et tulumaksu laekumine ongi väga muutuv nii jooksva aasta kuude lõikes kui ka võrreldes eelmise aasta sama kuuga.

“Tulumaksu laekumise kasv Kuressaare linna puhul on olnud nii 15% kui ka 0% ning on olnud ka miinusega laekumisi, kui võrrelda detsembrit ja jaanuari,” tähendas Thea Raik.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et Muhu vallas laekus esimese kahe kuuga üksikisiku tulumaksu kokku 268 664 eurot (mullu 238 387 eurot). Võrreldes eelmise aastaga laekus jaanuaris-veebruaris üksikisiku tulumaksu 12,7% rohkem. Veebruari maksulaekumine eraldi võttes ületas aastatagust aga lausa 15,8%, samas kui eelarves prognoositi laekumise kasvuks 5 protsenti.

Liitmäe sõnul on maksutulu suurenemise taga kaks põhjust: saarele tuli eelmisel aastal elama uusi inimesi ja Muhu tööhõive on praegu väga heas seisus.