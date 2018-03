Huvihariduse register ootab liitujaid

Huvihariduse register on veebipõhine registreerimiskeskkond, mis koondab ühtsesse andmebaasi valla eelarvega seotud huviharidustegevuse – üldhariduskoolide huviringid, munitsipaalhuvikoolid ja valla eelarvest toetust saavad eraspordiklubid ja erahuvikoolid. Registri eesmärk on tagada valdkonna suurem ülevaatlikkus, informatsiooni parem edastamine ja alusandmete saamine nii arveldusteks kui ka vallalt toetust taotlevate eraõiguslike spordiklubide ja erahuvikoolide tegevuse osas.



31. maiks on oodatud registrisse andmeid esitama Saaremaa vallas 6–19aastastele lastele ja noortele huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad. Registrisse on kohustatud andmed esitama Saaremaa vallavalitsuse hallatavad õppeasutused ning vallalt toetust taotlevad eraõiguslikud spordiklubid ja erahuvikoolid. Registriga võivad liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad organisatsioonid, kes ei saa oma tegevuse läbiviimiseks toetust valla eelarvest, kuid soovivad oma andmete kajastamist ühtses süsteemis.

Registriga liitumiseks palume ühendust võtta haridus- ja noorsootöö osakonna registrispetsialisti Helen Vainulaga (helen.vainula@saaremaavald.ee).