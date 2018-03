“Nüüd võib juba väita, et NOM/ Naised Omas Mullis on Eesti suurim naistele suunatud festival,” kirjutab üks ettevõtmise peakorraldajaist Grete Pastak. Ta lubab, et Saaremaa esimene naistefestival ei jää sugugi viimaseks.

Möödunud neljapäevast pühapäevani oli huvilistel hea võimalus veeta Saaremaal pikk ja põnev nädalavahetus. Kõik festivalil pakutu ei olnud üksnes meelelahutus – kes soovis, sai end harida edukuseteemalisel konverentsil.

Festivalil osalenud inimeste sõnul on NOM-i taolist üritust vaja – et naised saaksid korraks aja maha võtta ja lihtsalt nautida. Kui festivali eestvedajad on kõik korraldanud, jääb naistel üle vaid teadmisi ammutada ja toredatest üritustest rõõmu tunda.

Kuna festival osutus menukaks ja rahule jäid nii korraldajad kui ka osalejad, oleme veendunud, et NOM-ist peab saama traditsioon. Seega võib tõdeda: Saaremaa on saanud uue suure festivali.

Ka pealinnast väljas saab ja tuleb põnevaid üritusi korraldada. Et ettevõtlus õitseks hooajaväliselgi ajal ja ka kohalikel oleks põnev siin elada. Kaugem eesmärk ongi ju Saaremaa atraktiivsemaks muuta, et siia tahetaks tulla. Nii külla kui ka elama.

Inspireeriv konverents

Mis siis nende päevade jooksul toimus?

NOM-festival avati 8. märtsil Retro kohviku ja Saaremaa kunstistuudio ruumides suurejoonelise Mulliõhtuga – vahuveinide degusteerimisega, mida õhtu jooksul juhendas Retro sommeljee Kristel Koitla. Degusteeriti koguni üheksat vahuveini.

Reedese konverentsi “Sinu edu lugu” eesmärk oli inspireerida naisi oma elus ohje haarama. Olla tervem, säravam, julgeda vastu võtta suuri väljakutseid. Lisaks anti nõu, kuidas selle kõige juures saavutada tasakaal.

Publikule esinesid Euroopa tippnaisjuhtide hulka kuuluv Katre Kõvask, Lumene rahvusvahelise grupi ekspordijuht Neeme Naaris, Eesti ilumaailma üks juhtfiguure Reet Härmat, koolitajate koolitaja Peep Vain ning loomulikult meie saare oma staarid: ettevõtja Terje Nepper, aasta tegijaks nimetatud Kati Mäekallas, Visit Saaremaa uus tegevjuht Margit Kõrvits jt. Ettekanded olid meeleolukad ja tagasiside külalistelt väga positiivne.

Leiame, et traditsioonilisest harivast ja julgustavast konverentsist peab saama traditsioon. Tuleva aasta festivali konverentsile oleme saanud juba mitu head esinejat Eesti tippude hulgast.

Marc & André uue kollektsiooni pesu-moesõu läks reede õhtul Arensburgi Muusas täissaalile. Lisaks olid sealsamas kogu nädalavahetuse avatud Pohjanheimo ja Amanjeda by Katrin Kuldma pop-up poed. Neid tipploojaid niisama ringi rändamas ei näe. Nemad lubasid, et igal aastal saab nende kogunemispaik olema just Saaremaa. Ning et miskit põnevat ja Eesti kõrgmoodi tuleb uuel aastal siia veelgi rohkem.

Mitte ainult naistele

Koostöös Wellfestiga korraldatud laupäevasel tervise- ja ilumessil oli rahvast ühel hetkel nii palju, et ei jätkunud enam liikumisruumi. Suur huvi oli mõistetav – toimusid ju moeshow`d ja tooteesitlused, viidi läbi “Ilu muutuja” mäng, kus loosi teel võitjaks tulnud inimene sai juukselõikuse, uue juuksevärvi ja soengu, samuti professionaali tehtud meigi ning talle korraldati fotosessioon.

Messil osales väga põnevaid eksponente, kelle tooteid meil siin Saaremaal poodides ei näe. Järgmisel aastal lubas enamik neist tagasi tulla ning esimesed registreerujad 2019. aasta tervise- ja ilumessile on meile juba kirjutanud.

Laupäeval andis Meedla kojas autoritunni maailmarändur ja staarblogija Jesper Parve, kes rääkis naistele meestest ja vastupidi. Tore oligi see, et saalis ei olnud ainult naised, vaid ka nii mõnigi mees. Ürituse algul lookles piletiostjate pikk järjekord lausa uksest välja.

Muusik Kristjan Kasearu astus üles naistepäevale pühendatud kontserdiga.

Festivali programmi jätkus väga palju muid üritusi, seal hulgas joogatunde, ekstaatilist tantsu, pitskleidi kudumist.

NOM-festivalile pani pühapäeval punkti mõnus brunch kihisevaga. Kihisevatest jookidest tegi ülevaate ja soovitas neid toidu kõrvale suur vahuveiniarmastaja ja Mulligalerii blogija Kristel Voltenberg.

Hea meel on tõdeda, et kõik festivaliüritused olid populaarsed ja rahvast jagus igale poole. Oleme saanud oma ettevõtmise kohta väga palju positiivset tagasisidet. Kes tänavusele festivalile ei jõudnud, on lubanud järgmisel aastal kindlasti kohal olla. Sest järgmine NOM-festival leiab aset juba vähem kui aasta pärast, 7.–10. märtsil. Siis juba koos Eesti esimese Mullifestivaliga.