JUHTKIRI: Esimene maja kui lakmuspaber

Muhu tõmbab inimesi magnetina. Mullu kasvas saare elanikkond ligi 60 inimese võrra. Valla jaoks on see hea uudis – mida rohkem tööealisi elanikke, seda parem.

Kui vaid oleks, kuhu tulla – vabu elamispindu saarel ju napib ja kinnisvara on kallis. Seetõttu on mõistetav omavalitsuse soov endine hooldekodu üürielamuks ehitada. Et noored pered saaksid saarele (tagasi) tulla ja neil oleks, kus oma kodu valmimiseni elada. Ning saare ettevõtetel oleks koht, kus oma töötajaid majutada.

Üürikorteritest oleks kindlasti huvitatud ka eakamad inimesed, kes ei ole valmis hooldekodusse minema ja otsivad endale Liival elamispinda. Keskuses, kus kõik teenused käe-jala juures, on ju kindlasti mugavam elada kui kõrvalises külas, kus buss käib harva ja naabrid kaugel.

Seda, kui kiiresti valla üürimaja elanikud saab ning kas taolisi kortereid oleks valda tarvis rohkem, näeb muidugi siis, kui Kred­Exilt saadud toetuse abil ehitatav maja valmis saab.