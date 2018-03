Karu-Kati õpetajad käisid tutvumas digitegevustega

Talvevaheaja viimasel päeval külastasid Lümanda Karu-Kati lasteaia töötajad Viimsi eralasteaeda Väike Päike, et tutvuda, kuidas sealses lasteaias kasutatakse laste igapäevatöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid. Et ka meie lasteaed on sel alal esimesi samme astumas, kulus kogemustega lasteaia külastus marjaks ära. Väike Päike on sel alal tegutsenud juba mitu aastat, mistõttu meie valik praktilist õppepäeva plaanides just neile langeski.



Väikese Päikese töötajad olid meile ette valmistanud põhjaliku õppepäeva. Kõigepealt tutvustati meile IKT-vahendite kasutamist koolieelikute rühmas. Nägime, kuidas lapsed kasutasid WeDo komplekti roboti loomisel ja programmeerimisel, tegid tahvelarvutis IMovei rakenduse abil multifilmi, liikusid Bee Bot robotiga ja mängisid Story Starteri komplektiga. Teises rühmas, kus laste tegutsemist nägime, olid erinevas vanuses lapsed. Nemad kasutasid Quiveri rakendust, kus enne tuli pilt värvida ja seejärel see tahvelarvutis “ellu äratada”.

Pärast ühist aruteluringi korraldati meile õpitoad. Põnev oli teha Makey Makey komplektiga köögiviljaklavereid, WeDoga LEGO-masinaid, mida sai liikuma panna, liikuda Bee Bot robotiga pildirajal ja tahvelarvutis multifilme teha.

Õppepäevast kokkuvõtet tehes toonitasid Väikese Päikese lasteaiaõpetajad, kui vajalik on laste teadlik suunamine digimaailmas ja sellealane koostöö vanematega. Samuti pidasid nad oluliseks õpivaldkondade lõimimise ja rikastamise võimalusi ning laste koostööd digitegevustes. Et saaksime teha laste jaoks häid valikuid, tuleb kasuks tutvumine teiste kogemustega.

Elle Viira,

Lümanda lasteaia direktor