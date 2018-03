Kesklinnas avab uksed India restoran

Endise Ruuni Pizza ruumides Kuressaare südalinnas kõpitsetakse kinnise ukse ja praegu veel kiledega kaetud akende taga uue restorani kallal, kus hakatakse pakkuma India toitu.





Millal täpselt uus restoran uksed avab, on restorani Monk omaniku Bali Chauhani sõnul raske öelda, kuid ootused ja lootused on aprilli või mai alguse peal. “Mina tahaks juba aprillis lahti teha, aga kõik oleneb sellest, kuidas ehitajad jõuavad. Töö käib ja pingutame selle nimel, et jõuda aprillis uksed avada. Maikuus tahaks igal juhul kindlasti lahti olla,” rääkis Chauhan.

Ta lisas, et menüüsse tuleb India toit ja kokk, kes köögis toimetama hakkab, on plaanis tuua otse Indiast.

“Restoran tuleb natuke sarnane Monkiga, kuid siiski omamoodi. Praegu asjaajamine käib ning uurime, kuidas ja mismoodi kokk siia saada. Ise olen ka köögis abiks,” märkis Bali.

Ta rõhutas, et kindlasti tahaks juunist augusti lõpuni lahti hoida terrassi, et kasutada ära eestimaist suveaega: “Terrass peab ikka olema, eriti kui suve ongi ainult kolm kuud.”