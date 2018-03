KÜLALOOD: Laimjala rahvas jäi ilma ebamaise kõlaga meremühast

Kahtla laiuga piirnevates külades ajast aega ilmamuutust kuulutanud Purissaare mürin ei kosta suureks kasvanud metsa tagant enam ära.

Merest kolme kilomeetri kaugusel asuva Mägi-Kurdla elanik Aine Kaljuste võrdleb Purissaare mürinat mingisuguse suure masina töötamise või raudteerongi mürinaga. “Või puuratastega vankrid kivide otsas või kõuemürin ka võib-olla sarnanevad sellele,” ütleb Kaljuste. Tema sõnul tekkis ebatavaline heli tavaliselt külmade tulekuga oktoobris-novembris ja tõi inimesed õuele uudistama. “Kui siis kuulsid, et müra tuleb kaugemalt, said aru, et lained on hakanud vastu kallast peksma.”

Asva küla elanik Aarne Lember (pildil) räägib, et tema poisikesepõlves ennustas Asva küla rahvas merelt kostva mürina järgi ilma. Vali kohin ja müra tekkisid Lembri sõnul ilmselt kagutuulega ja see oli tõesti tugev. Aarne Lember, kes noorena on mürinat ka ise kuulnud, tõdeb, et praeguseks on põlvest põlve Kahtla laiu külades jutuainet pakkunud ja külmakraadide saabumist kuulutanud müra jäänud lõksu 40 aastat tagasi istutatud metsa taha. Laidunina tuletorni juures Purissaare nurgaks kutsutud poolsaare nuka järgi nime saanud ilmastikunähtus elab nüüd peaasjalikult edasi vaid elanike mälestustes.

Lember peab loogiliseks, et mürin peaks ikkagi alles olema, kui vaid õigel ajal mere äärde satud. Paraku pole niigi inimestest tühjaks jäänud külade elanikel hilissügisel mere äärde eriti asja.

Aine Kaljuste sõnul kuulis ta Purissaare mürina kohta jutte juba lapsepõlves. Nii mõnegi asja kohta, mis külas kunagi toimus või millesse usuti, sooviks Aine nüüd rohkem teada, aga rahvas on otsa saanud ja küsida pole enam kellegi käest. Kaljuste hinnangul võis Purissaare mürin ilmutada end kuigivõrd veel kümmekond aastat tagasi.

Mägi-Kurdla 86-aastane põliselanik Kamilla-Aste Kann kinnitab, et veel paar aastat tagasi väitnud tema naabrimees, et Purissaare nukk ulub ja nüüd läheb külmaks. “Vanarahvas pani seda tähele põlvest põlve, sest ega siis muud ilmaennustust olnud, kui vaadati märke.”

Mereteadlane Tarmo Soomere ütles, et ise kuulmata-nägemata ei oska ta pelgalt kirjelduse põhjal Purissaare mürina tekkimispõhjuse kohta midagi täpsemat öelda. “Ainus, mis ma oskan pakkuda, et enne külmaks minekut keerab tuul mingisse kindlasse suunda, kust ta tavaliselt ei puhu, ja siis võib teist tüüpi lainemurd tekitada sellist madalatoonilist müdinat küll,” rääkis teadlane. Tema sõnul juhtub taolisi asju sageli suure ookeani rannikul, Eestis ei ole neid kuigivõrd kirjeldatud. Küll aga võib tekitada kaugele kostvat pauku jää murdumine või lõhenemine.

