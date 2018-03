KÜLALOOD: Sugulased panid Aadu Hindi sünnikodu müüki

Omanikud panid müüki kirjanik Aadu Hindi pool sajandit tühjana seisnud sünnikodu, mis on ajahambast pureda saanud.

“Hoone on müügis, sest praegused omanikud ei ole finantsiliselt suutelised seda korda tegema,” ütles Aadu Hindi õepoeg Sander Kannelmäe. Kuusnõmmes asuva Kopli talu hoone ja 7,5 ha maa eest küsivad Aadu Hindi õepoegadest omanikud 15 000 eurot. Hind ei ole Kannelmäe sõnul kõrge, kui arvestada, et talukoha juurde kuuluvad kaev, väravaga aed, uhke peldik ja elektriühendus, kus on 25 amprit.

Sander Kannelmäe sõnul otsivad nad Aadu Hindi sünnikodule, mis ühtlasi on ka nende ema Amanda Kannelmäe sünnipaik, uut omanikku, kuivõrd plaanid seda korda teha pole vilja kandnud. Soiku jäid ka omal ajal vallale väljakäidud muuseumi asutamise plaanid.

Kopli talu naaber Monika Mälk rääkis, et Hindid kolisid Kopli talust Tallinna 30-ndate lõpus. Seejärel on talus elanud erinevaid inimesi, aga tühjaks jäi see 70-ndate keskel. Kirjaniku õde Amanda lasi majale panna uue välislaudise, kolhoosiajal sai hoone ka rookatuse, mis nüüd laguneb. Aadu Hindi kirjandusliku pärandi huvilised satuvad Kuusnõmmele harva, kirjaniku sünnikodule osutab vaid maanteel olev viit. Aadu Hindi loomingu kohta saab põgusa ülevaate mõni aasta tagasi taastatud Ilaste tuulikus olevast väljapanekust.

Mälgu sõnul läheb Kopli talu heakord ja tulevik külarahvale korda, kuivõrd kunagise kaugsõidukapteni ja riigikogu liikme Aleksander Hindi kirjanikust poeg Aadu ja tema legendaarne tehnikateadlasest vend Johannes Hint olid oma eluajal märkimisväärsed isiksused.

Kulli ja Kuusnõmme külaseltsi juhatuse liige Kai Kallas rääkis, et aastatega on Hintide kodukoht käest läinud. Niitmata õues võib näha metssigade tuhnimisjälgi ja katus laguneb. Külaseltsiga ei ole Hindi sünnikodu omanikud selle müümisest rääkinud. “Kui nüüd müüa pakutakse, siis kindlasti uurime toetuse saamise võimalusi, et see korda teha,” ütles Kai Kallas. Pelgalt väikemuuseumina oleks selle ülalpidamine üpris utoopiline, küll aga võiks selle avada külalistemajana, millist mõtet on varem ka vaagitud.

Aadu Hindi tütar, kirjanik Eeva Park ütles, et temal ei ole jaksu, et minna ja isa sünnitalus midagi korda teha. Park meenutas ühte aastakümnete tagust külaskäiku Kuusnõmmele koos isaga. Aadu sünnikodu oli külaskäigu ajal õnnetus seisukorras. Aadu Hint aga leidis, et maja korda tegemine on pigem kolhoosi kohus. “Tal oli selline kummaline mõte, et tema austamiseks peaks selle korda tegema keegi teine,” meenutas Eeva Park. “Tal ei olnud nagu mingeid erilisi õrnu tundeid selle suhtes minu üllatuseks.”

Kuusnõmmele sattus Park kunagi hiljem, olles Saaremaal sõpradel külas. “Siis ma võtsin sealt õunapuu alt paar õuna ja viisin vanaisa-vanaema hauale Kihelkonnal,” rääkis ta. Eeva Park meenutas, et väiksena suvitas ta perega mitmel korral Loonalaiul sugulase juures ja praegugi veel pole kadunud soov seda väikesaart kunagi külastada.