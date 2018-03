Muhu ehitab üürielamu

Muhu vald sai KredExilt 466 000 eurot toetust endise hooldekodu hoone ümberehitamiseks üürielamuks. Sellega soovitakse parandada üha suureneva elanikkonna elamisvõimalusi ja ettevõtjate tööjõuvajadusi.





“Muhu edasise arengu võti on tööealiste elanike arvu stabiilsus ja kasv,” ütles vallavanem Raido Liitmäe, lisades, et praegu on saare suurim mure vabade elamispindade nappus. Selle leevendamiseks on vald alustanudki korterelamu ehitamist, kuhu ise panustatakse pool miljonit eurot.

Liival asuvas endises hooldekodu majas on praegu kaheksa korterit ja kaheksa ehitatakse juurde. Valdavalt tulevad need kahe-, aga üks ka kolmetoaline – korterid, mis sobivad nii üksikule inimesele kui ka perekonnale.

Raido Liitmäe sõnul on nõudlus üürikorterite järele kindlasti olemas. “2014. aastal kolis hooldekodu sellest majast välja ja sellest ajast ei lähe mööda nädalat, kui meie käest ei küsita elamispinda,” märkis ta.

Eelmisel aastal kasvas Muhu rahvaarv 59 inimese võrra ja Lindmäe sõnul on raske öelda, kui palju neid juurde tuleks, kui oleks kõigile soovijatele kortereid pakkuda.

“Muhulaste hulgas on ka neid, kes on maailmas ära käinud ja tahavad nüüd tagasi tulla. Aga see on ennustamatu asi, kui palju neid oleks. Kui korterid on valmis, eks siis näe, palju tahtjaid on.”

Lisaks kodusaarele tagasitulijatele on Muhus eakamaid inimesi, kes ei ole valmis hooldekodusse minema ja otsivad endale Liival elamispinda. Veel on üürikorteritest huvitatud ettevõtjad, kes sooviksid seal majutada oma töötajaid.

Samas on olemas noored perekonnad, kes tahavad endale Muhusse maja ehitada, kuid enne oleks neile vaja võimalust elada oma kodu valmimiseni mõnda aega korteris. “Ega meil siin odavaid üüripindu ei ole,” tõdes Raido Liitmäe. “Müügis on küll elamuid, aga need on siiski valdavalt väga kallid ja vähestele taskukohased. Pigem ostetaksegi sobivaid kinnistuid ja siis hakatakse endale sinna maja ehitama.”

Liitmäe sõnul on vara öelda, kas tulevikus on vald nõudluse püsimise korral valmis üüripindu juurde ehitama. “Loomulikult peame me sellele reageerima ning kui Muhu on popp ja huvitav, siis tuleb seda ainult soodustada,” lausus ta.

Uue maja ehitamise esimene etapp on juba tehtud, kui vahetati kanalisatsioon ja pandi hüdroisolatsioon. Nüüd töötab vald välja hankedokumendid, siis kuulutab välja hanke ja maja peaks valmis olema 2019. aasta sügiseks.

Elamufondi arendamise toetusprogrammiga toetatakse terviklikult rajatava üürielamu püstitamist või üürielamuna kasutusse võetava hoone ümberehitamist. Toetuse taotlemise kord näeb ette, et riik katab üürikorterite rajamise kuludest poole ja kohalik omavalitsus teise poole. Korterite üürnikena näeb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium inimesi, kes vahetavad elukohta tulenevalt töökoha asukohast või selle muutumisest.