MUHU UUDISSED: Naestepäe ja NATO õppus

Ielmine nädalilõpp läks küll nõukse tähä all, et omad jaod said kõik – mehed ja naesed. Et põle nõukest muret, et oleks Muhus sooline ebavõrdsus oln või midad. Või kui siis just natusse. Sest nõnna kut igavoasta naestepääva aegus, pakkusid nüid koa meite vallavanam ja volikogu esimies ja viel mõned miesterahvastest volikogu liikmed Muhu naestele süia. Ja neh, oma pissike üllatus olli koa ikka köökis kampas.

Sedakorda olli toedusseks Erki Aaviku pajaroog metsseast. Neh, nendest Muhus just puudust põle. Kündvad silla erri koa juba kakstesn kuud voastas.

Sõuke naestepääva-aegne süömaaeg oo juba nii tulisema popiks läin, et änam põle mõtet lehtes kuulutagid, sest kohjad pannasse juba voasta alguses kindi. Neh, seda ju juhtub küll paljast ühe korra voastas, et vallavanam ise naestele toedusse lava eare kannab. Meitel õnneks oo nii pissike vald, et taa jõvab juure jäeda.

Ja laupa-pühabe, siis sai sõda nähe ja oma käega katsu koa. Mineva neljabe tullid Briti jalaväelased kuipides üle Suure väena Muhuse. Esteks Viirelaoni ja siis sialtkaudu Võikülase välja.

Ja laupa naad õivasid ää Nõmmkülas endise Seanaa lubi. Neh, nõukest õppust tegid. Sina kallis aeg, kus ollid irmpsad paugud ja punast suitsu olli terve külavahe täis. Sõda oo ikka kole asi küll. Juba sie oo kole voadata, kui vanad mehed sõda paljast mängvad. Aga kui naad ep õppeks sedaviisi, siis nie NATO poesid ep oskaks ju meitid kaitsta koa, kui äkist piaks taris minema.

Aga seda sõjapidamist es ole küll paljast mehed uudistamas. Olli ikka naisi-lapsi koa. Ja pühabe, kui Liival olli nende NATO poiste tehnika puhas väljas, siis nõnnasammati.

Neh ja sest InBoili kontserdist sial Koostas, sest ep maksa mitte riakidagid.

Piiri taaskasutuskeskus oo nüid jälle tääva ravaga tüöle akan. Nad oo lahti iga esmasbe, teisibe, riede ja laupa kellu kümnest viieni.

Muhu oabitsategijatel oo üks mure. Mineva nädali lehtes olli üks pissike äpardus juhtun ja Muhu uudistest tüikk juttu välja jäen. Maa nüid siis korruta uiesti selle kohja üle, sest inimesed ollid juba mures oln, et naad soavad vist asjast natusse valesti aru. Esimese lassi emakielse oabitsa kaks piategelast oo Aadam ja Anna. Me juba mõtlesime välja, et juu siis muhukielse oabitsa omad oo Oad ja Eed, Muhu näputüöga juba ilmas-moas kuulsaks soan muhulased. Aga neh, juttusid soab ju kirjuta nende sõpradest koa, näituseks Mare ja Ruudu ja Ingel ja Laas ja Gooru ja Reiu ja Tähve ja Juula ja…

Kirjuta võib paljast mõne tähe kohta, aga võib koa terve oabitsatääve juttusid välja pakku, kui vaim piale tuleb. Juu pärast valitseb. Aega oo kirjuta joanibeni.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!