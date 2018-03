Pamma sotsiaalmaja remont jääb ära

Pamma sotsiaalmaja katuse remont ja soojustamine jääb ära ning investeeringu maksumus eelarves 50 000 eurot jääb vabaks jäägiks.



“Need kaks inimest, kes majas elavad, saavad seal edasi elada,” ütles valla sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel, kelle sõnul pole uusi inimesi sellesse hoonesse paigutada praegu plaanis. “Tegemist on üksiku hoonega, mis ei sobi oma asukoha tõttu lastega peredele ega vanuritele, aga just nendele oleks praegu kõige enam sotsiaaleluruumi vaja.”

Pihel lisas, et Saaremaa vald on ühinemise tulemusena saanud hulgaliselt erinevaid sotsiaalelupindu ja seda eelkõige maapiirkondades. “Need kõik kaardistatakse ja siis tuleb ka otsus, millised eluruumid on mõistlik korrastada ja milline on prioriteetide järjekord,” ütles ta.