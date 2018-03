Sotsiaaltöö vajab südant ja silma

Igal aastal tähistatakse märtsikuu kolmanda nädala teisipäeval rahvusvahelist sotsiaaltööpäeva – sellel aastal siis 20. märtsil.





Sotsiaaltöötajad teevad olulist ja tänuväärset tööd. Ilmselt muudab see valdkond inimesed sallivamaks, paneb paika väärtushinnangud, õpetab mõistmist ja hoolimist. Vahel ka leppimist sellega, et märkimisväärset edenemist vaatamata pingutusele ei tule. Olgu siis põhjuseks tervis või inimese enda valikud ja otsused. Inimesi saab aidata, aga neid ei saa muuta.

Peame koos püüdlema selle poole, et ükski abivajaja ei jääks abita. Suurele vallale on see arvestatav väljakutse. Juba ühinemiseelselt räägiti sellest, et suures vallas on ohuks see, et sotsiaaltöö jääb inimesest kaugele. Täna saab kindlalt väita, et märke nende ohtude realiseerumisest on näha igal sammul. Kas me suudame koos toime tulla ja olla piisavalt nutikad tarkade lahenduste leidmisel?

Üks on selge – ilma pühendunud töötajateta me sotsiaaltöös edu ei saavuta. Just sellest tulenevalt on endistes väikevaldades jätkuvalt olemas sotsiaaltöötajad – inimesed, kes tunnevad kohalikke olusid ja saavad kiiresti reageerida. Sotsiaaltööspetsialistide poole saab pöörduda ka Kuressaares Tallinna tn 10 majas. Sinna on oodatud kõik valla inimesed ja pole tähtis, millisest piirkonnast tullakse.

Oleme võtnud juurde koduhooldusteenuse pakkujaid ja ka kliente sellele teenusele on juurde tulnud. Mis parata – rahvastiku vananemine on arvestatav trend. Vaatamata sellele, et sündimus tõusutrendi ei näita, suureneb lastekaitsespetsialistide tööpõld. Valus.

Sotsiaaltööd tehakse igapäevaselt kõigis valla sotsiaalasutustes: hooldekodudes, hoolekandes, päevakeskustes, sotsiaalmajades jm. Töö pole kergete killast ja palk pole kõrge. Usun, et ilma missioonitundeta sealsed töötajad vastu ei peaks.

Märkimisväärselt panustavad sotsiaaltöösse vabatahtlikud – erinevad kodanikuühendused, kirikuinimesed –, nad näevad ja hoolivad. Sotsiaaltööpäev on ka nende pidupäev. Just nemad tegutsevad seal, kuhu ametnikud iga kord ei jõua – suhtlemine, üritused, isetegemise rõõm, kogemuste jagamine, üksteise sõbralik toetamine jpm.

Õnnitleme kõiki asjaosalisi sotsiaaltöö päeva puhul. Kui tegutseme koos, saab maailm veidigi paremaks.

Piret Pihel,

sotsiaalosakonna juhataja

Sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtuajad:



E ja N 8.30–16

T ja R 8.30–18

K 8.30–18

Maapiirkonnas saab taotlusi esitada samadel aegadel, spetsialistidega kohtumiseks on vajalik eelkokkulepe.