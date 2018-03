Vabad töökohad ootavad kandideerijaid

Tuleval nädalal saabub kandideerimise tähtaeg kolmel avalikul konkursil: Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna projektijuht, sihtasutuse Saare Arenduskeskus projektijuht ning vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja. Täpsem info ja ametijuhendid on leitavad valla kodulehelt www.saaremaavald.ee rubriigist „Vabad töökohad“.



Sotsiaalosakonna projektijuhi eesmärk on tagada projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ tegevuse „Juhtumikorralduse mudeli testimine“ elluviimine Saaremaa vallas perioodil 2018. a kuni 31. mai 2020. Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust, erialast ettevalmistust ja töökogemust ning soovitavalt ka sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri STAR kogemust. Kandideerimise tähtaeg on 19. märtsil, lisainfo: piret.pihel@saaremaavald.ee, tel 452 5051.

SA Saare Arenduskeskus otsib projektijuhti, kelle põhiülesanneteks on uute projektide algatamine, kohalike ja rahvusvaheliste projektide juhtimine ning käimasolevate projektidega seotud tegevuste (sh koostöö partneritega) koordineerimine. Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust (võib olla omandamisel), kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamise ning juhtimise kogemust, inglise keele oskust ja tänapäevaste turundusmehhanismide tundmist. Kandideerimise tähtaeg on 21. märtsil, lisainfo: rainer@sasak.ee, tel 452 0570.

Arvestades, et vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna senine juhataja Margit Kõrvits asus tööle MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhina, korraldati konkurss uue osakonnajuhataja leidmiseks. Juhataja põhiülesanneteks on vallavalitsuse pädevuses olevate kultuuri- ja spordiküsimuste lahendamise korraldamine, valla kultuuri- ja spordiasutuste töö koordineerimine, valla kultuuri- ja spordipoliitika väljatöötamisel osalemine, vabariiklike ja maakondlike suurürituste korraldustoimkondade töö juhtimine ning kultuuri- ja spordiosakonna töö juhtimine. Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust ja vähemalt kaheaastast juhtimiskogemust või vähemalt kolmeaastast töökogemust ametikoha töövaldkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 23. märtsil, lisainfo: helle.kahm@saaremaavald.ee, tel 515 7198.