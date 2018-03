Vallavalitsus osaleb linnade ja valdade päevadel

Järjekorras 14. linnade ja valdade päevad toimuvad 14.–15. märtsil Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.



Saaremaa valla meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu ütles, et vallavalitsus on esindatud 25 inimesega, nende hulgas ka kõik valitsuse liikmed ehk vallavanem ja abivallavanemad. “Neid, kes osalevad vaid ühel päeval, ja neid, kes kahel, on pea võrdselt. Tegu on koolitusüritusega, mille programmis on teemasid väga paljudest valdkondadest,” selgitas ta.

Kohalike omavalitsuste iga-aastane koolitusüritus – linnade ja valdade päevad – on toimunud juba kolmteist korda.

Kahepäevane mess-konverents on selle ajaga omandanud olulise koha omavalitsuste kõigi tavapäraste tegemiste kõrval.

Algatatud traditsioon jätkub sel aastal. Mess-konverentsi raames toimub kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi ja mitmeid diskussioone erinevatel teemadel, milles huvilistel on suurepärane võimalus osaleda ja kaasa mõelda.

Enamikel aastatel on ürituse avamisel osalenud vabariigi president. Kontaktmessil kohtuvad ettevõtjad kohalike omavalitsuste juhtide, omavalitsusspetsialistide, riigiasutuste ning teiste avaliku sektori ametnike ja poliitikutega. Messil on sellel sihtrühmal suurepärane võimalus tutvuda toodete ja teenustega, kaardistada teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, saada infot perspektiivsetest suundadest ja võimalustest.