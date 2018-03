Eesti korvpallijuhid tutvusid korvpalli arenguga Saaremaal

Saaremaa vallavanem Madis Kallas, valla spordijuhid, klubide esindajad ja treenerid kohtusid eile Saaremaad väisanud Eesti korvpalliliidu juhtkonnaga, et arutada ala arengu ja koostöö võimalusi.





Saaremaa valla spordinõunik Käthe Pihlak selgitas, et Eesti korvpalliliidul on aasta lõpuks valmimas uus arengukava.

“Praegu käibki maakonniti pildi kaardistamine, täna külastas liidu esindus ka Saaremaa spordikooli,” rääkis Pihlak, kelle hinnangul jäid korvpalliliidu esindajad meie spordikooli mudeliga rahule.

Eesti korvpalliliidu president Jaak Salumets ja peasekretär Keio Kuhi märkisid kohtumisele eelnenud pöördumises, et uues arengukavas soovitakse senisest rohkem arvestada liidu ja liikmesklubide ühist visiooni.

Kohtumistelt kogutud informatsioon võimaldab valdkonna arengustrateegia paremini üles ehitada. Saaremaa on liidu jaoks väga oluline koht, sest siit on pärit mitu praegust või endist Eesti koondise mängijat, saarlasi mängib ka korvpalli meistriliigas.

Kuna kohaliku tasandi spordiklubi tegevus sõltub paljuski kohalikust spordiregulatsioonist ja toetustest, kohtub liit kõigi omavalitsustega, kus korvpalliklubid tegutsevad.

“Meie kohtumisel olid kõne all erinevad korvpalliga, aga ka spordiga laiemalt seotud küsimused,” ütles Käthe Pihlak. “Fookuses olid treenerite palgad ja töötingimused, spordimeditsiini laiendamise võimalused maakonnas ja samuti huvihariduse toetamine üldisemalt.”

Lisaks räägiti Orissaares MTÜ Orissaare Sport esindajatega ning Saaremaa spordikoolis toimunud kohtumisel osalesid koos direktor Mati Mäetaluga treenerid Enn Laanemäe ja Siim Hiie. Mäetalu hinnangul oli visiit positiivne.

“Saime korvpalliliidu presidendi ja alaliidu ametkonnaga teemat vabalt arutada ja oma nägemusi võimalikest arengutest tutvustada,” lausus ta.

“Pakkusime omalt poolt välja, et treenerikoolitusi võiks rohkem olla ja korvpalli algõppega võiks alustada üldhariduskoolides. Aga rääkisime ka võistlussüsteemist ja noortespordi rahastamisest. Meil on viimane spordikooli treenerite osas vajalikul tasemel tagatud.”

Jaak Salumets ütles, et külaskäik oli asjalik ja positiivne. “Saime pildi ette,” märkis ta. “Saaremaal on positiivne see, et Kuressaares on spordikool, mis tagab treeneritele töörahu ja sotsiaalse garantii. See on kindel asi, kus omavalitsus on võtnud väga kindlad kohustused, saades aru, et töö noortega on väga vajalik.