FC Kuressaare avas sünnipäeval võiduarve

FC Kuressaarele 21. sünnipäevaks külla tulnud Viljandi JK Tulevik võõrustaja poolt külalislahkust ei kogenud. Kuressaare klubi võttis kolmapäeval ise jalgpallimeistrivõistluste Premium-liiga hooaja esimese võidu.



Peatreener Jan Važinski ütles, et meeskonnale, klubile ja fännidele oli see väga oluline võit, sest Premium-liiga esimesed kohtumised kujunesid raskeks. “Kindlasti said kõik võidust lisamotivatsiooni,” lausus ta.

Kohtumine Kuressaare kunstmurustaadionil algas saarlastele ootamatu tagasilöögiga, kui juba 2. mänguminutil viis Kristen Kähr Tuleviku juhtima.

“Alustasime kehvalt,” tunnistas Jan Važinski. “Mehed olid alles riietusruumis ja unustasid, et mäng juba käib. Aga ei saa öelda, et seal oli ühe mängija viga, mitmed eksisid markeerimise ja positsiooni valikuga. Õnneks ei olnud nagu poksis, et oleme nokauti löödud, see oli lihtsalt kerge tagasilöök. Taastusime hästi ruttu ja võtsime initsiatiivi enda kätte.”

Kaotusseisu jäädes panid Kure mehed mulgid surve alla ja tulemust ei tulnud kaua oodata. 16. minutil viigistas mängu Karl Ivar Maar ja viis minutit hiljem lõi Mario Stern seiskuks 2 : 1. “Need väravad, mis me lõime, ei olnud kingitused ja ei tulnud vastaste eksimustest,” kinnitas peatreener. “Kõik olid hästi tehtud. Sander Lahe suurepärane tsenderdus Maarile, kes õigel ajal end pakkus, ja teise värava puhul avanes Mario väga korralikult.”

Mängu saatuse otsustasid võõrustajad lõplikult 67. minutil, kui Elari Valmas realiseeris Karl Ivar Maari teenitud penalti. “Siiamaani on meile selliseid penalteid määratud, kus vastane oli kavalam, paneb õigel ajal keha ja siis kukub. Praegu oli meisterlikkus meie poolel. Ootamatu ja mittevajalik viga vastaselt, aga see on jalgpall!” rääkis Jan Važinski.

Kokkuvõttes jäi Važinski enamikuga mänguajast rahule. “Meil on veel mitu asja vaja lihvida, mõned momendid olid väga head, kuid oli olukordi, mida peame analüüsima ja teistmoodi tegema,” sõnas peatreener.