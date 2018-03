JUHTKIRI: Vana pärnapuu

Kui tuleb juttu puude mahavõtmisest linnas, jagunevad arvajad kahte leeri. On muidugi ka kolmas, ent esimese kahe hääled kostavad kolmanda omast palju kõvemini.

On neid, kes ei poolda ainsagi puu langetamist. “Kellele see puu (need puud) jälle ette jäi(d)? Meie linnas on puid ja rohelust niigi vähe!”

Teised seevastu leiavad, et puid on liiga palju. Ning et nii mõnegi neist peaks maha võtma. Sellised puud niikuinii, mis on vanad ja haiged. Lisaks need, mis vaateid varjavad ja lihtsalt ette jäävad. Linnas peab olema avarust. Ega´s linn saa olla mets! Kes pooldab metsa, mingugi metsa elama!

Teise leeri kuulujad kutsuvad esimesi põlglikult puukallistajateks, esimese leeri rahvas teisi puuvihkajateks. Kummal õigus on – eks igaüks otsustagu ise.

Ka Kuressaare lossihoovis kõrguva pärna osas on saarlased eri meelt. Ühed leiavad, et vana pärn tuleks igal juhul maha saagida, teised aga, et seda ei tohiks mingil juhul teha – on ju selle pärnaga seotud killuke kalleid mälestusi.

Niikaua, kuni puu säilitamise pooldajate sõna peale jääb, kõrgub pärn lossihoovis edasi. Kas või aastakümneid.