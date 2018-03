Lossihoovi pärn jääb alles

Orissaare tamme kõrval samuti oma kummalise asukoha poolest tuntud Saaremaa üks kuulsamaid puid, Kuressaare lossihoovi pärn sai arboristilt hinnanguks “väga hea”.

“Las see puu jääb,” ütles Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge. Seda vaatamata sellele, et avalduse puu mahavõtmiseks, millele järgnes ekspertiis, oli teinud just muuseum. Muuseum soovis lossihoovi laululava ja publikupinkide vahel kasvava pärna mahavõtmist enne Rita Valge ametisse astumist. Siis toodi peamiseks põhjuseks vaatevälja piiramine.

Väidetavalt on pärna mahavõtmine olnud jutuks juba aastakümneid. Arheoloog Garel Püüa arvates olnuks pärna mahavõtmine lisaks muudele argumentidele põhjendatud ka muinsuskaitselisest seisukohast. Nimelt kasvab puu keskaegse vallikraavi väliskülje tugimüüril ja on oht, et selle juured kahjustavad maa all säilinud 15. sajandi ajaloolist müüri veelgi.

Saaremaa vallavalitsus tellis pärna tervisehinnangu arborist Heiki Hansolt. Hanso ütles umbes 20 meetri kõrguse puu kohta, et visuaalselt hinnates on pärn väga heas seisundis ja talle võib ennustada pikka iga. Lisaks visuaalsele vaatlusele hindas Hanso puu sisemist seisukorda vastava tehnikaga ja andis kokkuvõttes puu tervisele väga hea hinnangu. “Tungivat vajadust mingiteks tegevusteks ei ole,” kinnitas ta, lisades, et vajadusel võib spetsialistil lasta teha kosmeetilist hoolduslõikust ja kaaluda tüvede toestamist, neid vastavate süsteemidega omavahel ühendades.

Pärna võimaliku mahavõtmise plaanist loobumist kinnitas ka vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juht Mikk Tuisk. Ta ütles, et kuna selle plaani taga oli muuseum ning kui nüüd soovib muuseum puu allesjätmist, siis vald ise küll kuskile saemehi saatma ei hakka.

Lapsepõlves lossihoovis mänginud ja hiljem seal korduvalt esinenud muusik Ivo Linna lausus, et pärna allesjätmine oleks igati õige otsus. Ta meenutas, et juba poisikesepõlves, kui ta sõpradega spordivõistlusi ja kontserte vaatamas käis, sätiti end ikka suure puu alla istuma. “Muu rahvas istus pinkidel, tatikate karjad kogunesid sinna ette,” meenutas Linna.

“Kui see arutelu tema mahavõtmise üle kunagi algas, siis ma mõtlesin, et kuramus, mis see puu teile küll teinud on? See ei sega mitte kedagi,” rääkis Linna, kelle hinnangul on lossihoovi pärn võrreldav Orissaare tammega, mille ümber on terved põlvkonnad mänginud ja ta on ikka püsti.

“Kui helimehed peakski puu pärast virisema, siis ei ole see väga aus. Seal on tehtud imelisi kontserte,” märkis Linna ja meenutas, et kunagi esines isegi Georg Ots mingi hädise mikrofoni ja kõlariga ning teda saatis pianiinol ilma igasuguse võimenduseta Eugen Kelder.

“Puu küll heli ei sega. Parema heli saavutamiseks tuleks loss maha võtta. Selle seintelt heli peegeldub, nii nagu mõnes suures spordisaalis. See puu pigem parandab heli kvaliteeti,” tõdes Linna.