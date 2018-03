LUGEJA KIRI: Otsi kõiges rõõmu ja rahu

Saaremaa õppekeskuses toimunud põneval motivatsioonikoolitusel – koolitaja oli keskuse juhataja Leonora Kraus – õppisime, kuidas end muuta.



Motivatsioon on sisemine jõud, mis paneb meid liikuma. On indiviidi sisemine seisund, mis ajendab teda kindlal viisil käituma, ja on vajaduse rahuldamisele suunatud tegevus.

Siin tuleb pöörata palju tähelepanu piiravatele uskumustele. See tähendab, et sul võivad küll olla kõrged eesmärgid, kuid kui sa neisse ei usu, saboteerid sellega ennast.

Uskumused on paigal nagu laua jalad. Uskumused on nagu käsud, mida kunagi ei seata kahtluse alla, ja nii nad kujundavad meie tegusid, mõtteid ja tundeid. Kui sa ei hakka valitsema oma uskumuste süsteemi, võid esitada enesele küll kõrgeid nõudmisi, aga ei suuda neid täita.

Parim võimalus eduks on tõsta usk veendumuse tasandile.

Selle asemel, et maailmas valitsevatele probleemidele keskenduda, suuna oma tähelepanu usaldusele, armastusele, tervisele, küllusele, haridusele ja rahule. Sa ei saa maailma aidata, kui keskendud negatiivsetele asjadele. Kui seda teed, valad õli tulle ja tekitad üha enam negatiivseid asju oma ellu.

Inimene jõuab alati teha rohkem, kui otsib kõiges rõõmu ja rahu. Ütlen ausalt, et minu päevad said õpitust värskust ja sooje tundeid juurde. Teadvustasin endale väga tähtsa asja: pole tähtis ajend, tähtis on minu hoiak, minu lähenemine olukorrale.

See, milline on meie elu, on meie endi teha. Tunne rõõmu igast lähedasest inimesest, sest on nii hea, et ta olemas on.

Koolitus toimus Saaremaa õppekeskuses 5. veebruarist 5. märtsini kestnud projekti “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016–2019” raames.

Miralda-Rally Matt,

koolitusel osalenu