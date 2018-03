Saare ja muhu talgulised hoos

Eilsest algas Teeme Ära talgukevad ning registreerimine 5. mail toimuvaks talgupäevaks, kuhu pandi juba esimesel päeval end kirja enneolematu aktiivsusega.



Saaremaa talgute koordinaator Reet Viira oli saarlaste ja muhulaste aktiivsuse üle väga õnnelik: “See on täiesti fenomenaalne, et esimesel päeval on vaid paari tunniga registreeritud juba 15 talgukohta. Isegi Harjumaal oli hommikul vähem! Inimesed on ääretult tublid ja ma isegi ei kujuta ette, mis neile sisse on läinud, et juba esimesel päeval on nii palju aktiivseid talgulisi.” Ta tõdes, et ilmselt on praegu saavutatud esimese päeva rekord – kõigest paari tunniga oli kirja pandud 15 talgukohta ja 80 talgulist.

Kõige esimene registreerimine Saare maakonnas oli juba 22.veebruaril, kui suurvalla keskus kuulutas välja talgud Suure Tõllu ja Pireti juures.

Talgujuhid, kes panevad oma talgud veebi kirja, saavad ka stardipaketi, mis on kokku pandud koostööpartnerite toel ja vabatahtlike kaasabil. See koosneb praktilistest vahenditest ja soovitustest talgupäeva korraldamiseks ning sisaldab näiteks töökindaid, esmaabi­paketti, pintslit, raamatut “Eesti kihelkondade värvid”, antisepti­list kreemi, näksimist ja muud. Stardipaketid jagatakse välja 5. aprillil.

Sel aastal tuuakse eriliselt esile kihelkondade värvid ning et asi oleks õige, kuulubki stardipaketti ka raamat, kus sees õiged värvikoodid. Nii saab iga kihelkond kätte oma õiged värvid. Samuti saavad Saaremaal uue ilme postkastid, mille seast valitakse eraldi võistluse käigus välja parimad. Talgujuhid saavad tänavu koostööpartner Omnivalt tellida oma kogukonnale tasuta uue grupipostkasti, milles on täpselt nii palju postkaste, kui vaja. Ühise talgutööna võib siis valmistada postikastialuse ja värvida selle kodukihelkonna värvidesse. “Meil on head partnerid, hea rahvas, kes tahab ära teha. Ma arvan, et sellest tuleb üks imeline kogukondlik hoolimise päev,” sõnas Reet Viira.

Tänavune aasta on eriline veel selle poolest, et lisaks kevadisele Teeme Ära talgupäevale toimub sügisel ka maailmakoristuspäev, mis on osa EV100 programmist ja ülemaailmsest koristuspäevast. Ettevõtmise eesmärk on teha ühine kingitus Eestile ja teha metsad prügist puhtaks. Reet Viira sõnul algab ülemaailmne koristuspäev Uus-Meremaal ja lõpeb Hawaiil, tehes vahepeatuse Eestis 15. septembril.