Saarlase bänd läheb püüdma rahvabändi tiitlit

Täna TV3s alustaval “Rahvabändi” uuel hooajal lööb kaasa ka Saaremaa mehe Aivo Sadama osalusega ansambel Sada ja Seened.





Aivo Sadam ütles Saarte Häälele, et tung saatesse pääsemiseks oli suur, aga Sada ja Seened suisa kutsuti osalema.

“Lubati kõva kuulsust, aga meie eesmärk on pigem ennast rahvale näidata. Ja osale ka meelde tuletada,” lausus ta.

Saateks valmistudes said bändimehed n-ö trenni teha parasjagu. Formaadi järgi peavad ansamblid esitama lembeloo, tantsuloo ja kolmanda palana loo, mille määras produktsioonifirma. “Eks siis käid oma repertuaari läbi, valid lood välja ja lõpuks neid konkreetselt harjutadki,” rääkis Sadam.

Ta nentis, et on koos Tanel Bergmanniga bändi teinud ligi kolmteist aastat, kuid närvi võttis ikkagi sisse. “Aga mitte selle pärast, et oled televisioonis, sest salvestusel sa kaameraid ei näe,” täpsustas Sadam.

Sada ja Seened osalevad hooaja kolmandas saates, mis on eetris 30. märtsil ja kus nende vastaseks on ansambel Päris Anny.

“Minu arvates kogu sellest seltskonnast kõige võimsam pähkel, kuid eks rahvas otsustab. Meie igatahes andsime endast parima,” ütles Sa­dam.

Rahvabändi saatejuhid on Sünne Valtri ja Kalle Sepp.