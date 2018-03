Spordihoone saali soovib remontida neli ettevõtjat

Saaremaa spordihoone väikese saali rõdupiirete ja evakuatsiooniväljapääsude ehitustööde lihthankele laekusid tähtajaks pakkumised neljalt ettevõttelt.



Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta oli 72 000 eurot ja esitatud pakkumiste maksumused jäävad vahemikku 68 888 kuni 71 593,31 eurot ilma käibemaksuta. Hanke tulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

Saaremaa spordikooli direktori Mati Mäetalu sõnul vajavad väikese saali rõdud kaasajastamist ja kehtivate evakuatsiooninõuetega vastavusse viimist ning tööd olid algselt kavas teha 2017. aasta eelarve vahenditest.

“Arvestades, et 2015. aasta lõpus saime väikesesse saali uue ventilatsiooni ja valgustuse, on hea meel tõdeda, et rõdude väljaehitamisega saame nüüd väikese saali lõplikult renoveeritud,” lausus ta.