Vene laev otsis Saaremaa lähistel tormivarju

Eile teatati Saarte Häälele, et Lõmala sadama juures on üks laev rannikule kahtlaselt lähedal.



Kaubalaeva seismine paari miili kaugusel kaldast tundus kummaline, kuna see kant jääb laevateest kõrvale ja seal ei ole suuri laevu peaaegu üldse näha. “Ei tea, kas keegi teeb Volaret (madalikule sõitnud legendaarne Kreeka laev – toim),” ütles teataja, kes oma sõnul seal kandis tihedalt liikujana pole taolisi laevu varem näinud.

Laevaliiklust kajastava veebilehe Marinetraffic.com andmeil oli tegu Vene lipu all sõitva kaubalaevaga Omskiy 134, mille sihtsadamaks Rootsis asuv Mönsterås.

Merevalvekeskus teatas, et tegemist on Vene laevaga, mis palus juba üleeile tormivarju. Olgugi et tormi ei olnud ja eile puhus põhjatuul 7–8 m/s.

“Täna (eile – toim) on samuti tormihoiatused jõus ja kuna tegemist on esialgselt jõelaevaks ehitatud laevatüübiga, siis on ta merel ilmale ja jääle eriti tundlik,” selgitas politsei pressiesindaja Kristi Raidla.